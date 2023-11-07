Galatasaray'a Bayern Münih öncesi Fernando Muslera müjdesi!

Haberin Devamı

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Bayern Münih ile kozlarını paylaşacak olan Galatasaray'da Fernando Muslera sevinci yaşanıyor.

Kasımpaşa maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Muslera, Bayern Münih maçı öncesi yapılan antrenmanda diğer kalecilerle birlikte çalışmalara katıldı.

SON KARARI OKAN BURUK VERECEK

Uruguaylı file bekçisinin durumunun maç saatine kadar takip edileceği ve son kararı teknik direktör Okan Buruk'un vereceği belirtildi.

ICARDI ÖZEL PROGRAMLA ÇALIŞTI

Bir süredir iğne tedavisiyle maçlara çıkan Mauro Icardi ise takımdan ayrı özel bir program eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.