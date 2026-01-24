Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fatih Karagümrük'ün konuğu olan Galatasaray'a Barış Alper Yılmaz'dan kötü haber geldi.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Barış Alper Yılmaz, 68. dakikada yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

Bu maç öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan milli futbolcu, böylece cezalı duruma düştü ve gelecek hafta oynanacak Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

Barış Alper, bu sezon ligde Başakşehir, Fenerbahçe ve Gaziantep FK maçlarında sarı kart görmüştü.