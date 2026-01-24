×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor Haberleri

Galatasaray'a Barış Alper Yılmaz'dan kötü haber!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Barış Alper Yılmaz#Süper Lig
Galatasaraya Barış Alper Yılmazdan kötü haber
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2026 21:35

Galatasaray'da Fatih Karagümrük karşısında sarı kart gören Barış Alper Yılmaz, Kayserispor maçında cezalı duruma düştü.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fatih Karagümrük'ün konuğu olan Galatasaray'a Barış Alper Yılmaz'dan kötü haber geldi. 

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Barış Alper Yılmaz, 68. dakikada yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. 

Bu maç öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan milli futbolcu, böylece cezalı duruma düştü ve gelecek hafta oynanacak Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

Barış Alper, bu sezon ligde Başakşehir, Fenerbahçe ve Gaziantep FK maçlarında sarı kart görmüştü.

Gözden KaçmasınTrabzonspordan Galatasaraya flaş Oulai göndermesiTrabzonspor'dan Galatasaray'a flaş Oulai göndermesi!Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Barış Alper Yılmaz#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!