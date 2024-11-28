Galatasaray'a AZ Alkmaar karşısında zaferin reçetesini verdiler: Fenerbahçe'yi yendik ama... | Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'a özel parantez

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UEFA Avrupa Ligi’nde şimdiye kadar oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, Hollanda Ligi’nin köklü ekiplerinden AZ Alkmaar’a konuk olacak. 10 puanla Avrupa’nın 2 numaralı kupasında 3.sırada yer alan sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe karşısında galibiyet alarak herkese sürpriz yaşatan rakibini gözüne kestirdi. Sakatlığı devam eden Mauro Icardi’nin yokluğunda temsilcimizin hücumdaki en büyük silahı yine Nijeryalı yıldız Victor Osimhen olacak. Hollandalı gazeteciler, mücadele öncesi her iki ekibin dikkat çeken yönlerini analiz etti. Meslektaşlarımız, Galatasaray’ın hücum gücüne ise ayrı bir parantez açtı.

HOLLANDALI MESLEKTAŞLARIMIZIN MAÇ ÖNCESİ ÖZEL AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

NIK KOK (ALGEMEEN DAGBLAD):

“FENERBAHÇE MAÇINDAKİ GALİBİYET TAKIMA ÖZ GÜVEN GETİRDİ”

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AZ Alkmaar, Çekya Ligi’nde ve Avrupa'da karışık bir form grafiği sergiliyor. Fenerbahçe karşısında alınan son galibiyet, özellikle Kees Smit ve Mexx Meerdink gibi genç oyuncuların takıma kazandırılmasıyla büyük bir özgüven getirdi. Ancak Eredivisie'de Sparta Rotterdam’a karşı aldıkları son galibiyete rağmen zor bir dönemden geçiyorlar. AZ Alkmaar, önümüzdeki maçta genç yetenekler ile tecrübeli oyuncuların karışımından oluşan bir kadroya güvenecek. Birinci kaleciden daha tecrübeli olan yedek kaleci Jeroen Zoet kalede olacak. Buna ek olarak, tecrübeli oyuncu Jordy Clasie'nin dönüşü, Galatasaray gibi bir takımın yarattığı zorluk göz önüne alındığında ihtiyaç duyulan eksiği gideriyor.

“AZ ALKMAAR İÇİN ZORLU BİR MEYDAN OKUMA OLACAK AMA GALATASARAY AÇIK ARA FAVORİ”

Galatasaray, maçta açık favori olarak görülüyor. Victor Osimhen, Hakim Ziyech ve Dries Mertens gibi oyuncuları bünyesinde barındıran Türk kulübü, uluslararası düzeyde ve üst düzey kalitede bir kadroya sahip. Oyuncularınızın yetenekleri ve deneyimleri AZ Alkmaar için zorlu bir meydan okuma olacak. Ev sahibi avantajı genelde önemli bir faktör olsa da Alkmaar'daki atmosfer Galatasaray'ı tedirgin edecek kadar korkutucu görünmüyor. AZ Alkmaar, Avrupa'daki performansıyla kendine güveniyor ancak Galatasaray bireysel kalitesi ve tecrübesiyle favori olmaya devam ediyor. Maçın AZ Alkmaar’ın genç yetenekleri ve genç-tecrübeli oyuncular arasındaki denge için bir test olması muhtemel.

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THEO BRINKMAN (NOORDHOLLANDS DAGBLAD):

“FENERBAHÇE KARŞISINDA ALINAN GALİBİYET OLDUKÇA SANSASYONELDİ”

AZ Alkmaar, Hollanda Eredivisie'de zor günler yaşıyor. Geçtiğimiz pazar günü Sparta Rotterdam’ı 2-1 yendiler ve bu AZ Alkmaar’ın eylül ayından bu yana ligdeki ilk galibiyetiydi. Elbette herkes galibiyetten çok memnundu, buna gerçekten ihtiyaçları vardı. Ancak Sparta Rotterdam’a karşı oynanan maç iyi değildi, takım hala zorlanıyor. Belki de sakatlıkları bulunan Jordy Clasie ve Bruno Martins Indi gibi tecrübeli oyuncuların dönüşü AZ Alkmaar’a bir ivme kazandırabilir. Buna ihtiyaçları olacak. Aslında AZ Alkmaar, Avrupa Ligi'nde Eredivisie'den daha iyi durumda. Fenerbahçe karşısında alınan galibiyet oldukça sansasyoneldi. İki galibiyet ve iki mağlubiyetle AZ Alkmaar’ın hala bir sonraki tura geçme şansı var ve bu iyi bir şey.

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“BELKİ BAŞKA BİR ZAMAN GALATASARAY’A KARŞI SÜRPRİZ YAPABİLİRLER”

AZ Alkmaar, her zaman 4-3-3 sistemiyle oynuyor ama geçen pazar Sparta Rotterdam karşısında 4-4-2 gibi oynadılar. Bence bu şekilde oynamamalılar çünkü oyuncular buna alışık değil. AZ Alkmaar, Galatasaray'ın gerçekten korkması gereken oyunculara sahip değil. AZ Alkmaar’ın iyi oyuncuları var, bu kesin ancak uluslararası standartlara göre üst düzey oyuncular değiller. Fenerbahçe karşısında bazı genç yetenekler öne çıktı. Belki başka bir zaman Galatasaray'a karşı sürpriz yapabilirler. Fenerbahçe karşısında alınan galibiyetin oyunculara ve taraftarlara Galatasaray maçı için ekstra motivasyon ve inanç verdiğini düşünüyorum. Ama dürüst olmak gerekirse Galatasaray, Fenerbahçe'den bile daha üst seviyede bir kulüp. Galatasaray’ın bu sezon ligde hala yenilmemesi her şeyi açıklıyor. AZ Alkmaar için kazanmak büyük bir görev olacak.

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“GALATASARAY’IN YARI FİNALE ULAŞMASINI BEKLİYORUM”

Mauro Icardi'nin ciddi bir sakatlık geçirmesi üzücü, zira o büyük bir oyuncu. Ama Galatasaray’ın kadrosunda özellikle Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Michy Batshuayi gibi hala çok sayıda iyi oyuncu var. Dries Mertens, on yıl öncesine göre daha iyi olmasa da hâlâ tehlikeli ve tecrübeli bir oyuncu. Orta sahada ve defansta tecrübeli oyuncuların bir araya gelmesiyle Galatasaray'ın bu sezon Avrupa Ligi'nde zirvede yer alan takımlardan biri olduğu açıkça görülüyor. Galatasaray’ın yarı finale ulaşmasını bekliyorum. Bu maçta Galatasaray'ın favori olduğunu düşünmem sizi şaşırtmayacaktır. Bu sezonki form durumları ve kadrolarındaki oyuncular göz önüne alındığında, maç Alkmaar'da olsa bile AZ Alkmaar’ı yenmeleri kaçınılmaz.