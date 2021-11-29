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Galatasaray'a Avrupa sonrası lig yaramıyor! 5 maçtaki kayıp...

#Galatasaray#Süper Lig#UEFA Avrupa Ligi
Galatasaraya Avrupa sonrası lig yaramıyor 5 maçtaki kayıp...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi dönüşünde bu kez de Malatya'ya takıldı. Sadece 0-0 biten Marsilya maçı sonrası Rize’yi yenebilen Cimbom, Beşiktaş ile Alanya’ya Avrupa’dan sonra çıktığı maçlarda yenildi, Karagümrük ve Malatya ile de berabere kaldı.

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UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna namağlup lider olarak devam eden, 5. hafta maçları sonrasında gruptan çıkmayı garantileyen G.Saray, Süper Lig’deki istikrarsız görüntüsünü Malatya’da da devam ettirdi.

Avrupa’da aldığı başarılı sonuçlarla UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye’ye büyük katkı sağlayan sarı kırmızılıların Avrupa dönüşü yaşadığı kayıplar da dikkat çekti.

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TEK ZAFERİ FRANSA SONRASI

Öyle ki G.Saray, sadece 0-0 biten Marsilya mücadelesinin ardından ligde Rize’yi devirebildi. Lazio maçı sonrası Alanya’ya, Lokomotiv zaferi sonrası derbide Beşiktaş’a 2-1 boyun eğdi. 1-1 biten 2. Lokomotiv maçı sonrası aynı skorla Karagümrük’e takıldı. 4-2’lik tarihi Marsilya galibiyeti de Malatya beraberliği ile gölgede kaldı. Sarı kırmızılılar Avrupa dönüşü ligde 4 karşılaşmada tam 10 puan kaybetti.

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#Galatasaray#Süper Lig#UEFA Avrupa Ligi

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