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Galatasaray'a Armand Lauriente için olumsuz yanıt: Satılık değil

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#Transfer#Galatasaray#Sassuolo
Galatasaraya Armand Lauriente için olumsuz yanıt: Satılık değil
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2024 08:16

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Armand Lauriente için kulübünden açıklama geldi.

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Galatasaray'da bir yandan ayrılıklar gerçekleşirken kadroya takviye için de çalışmalar devam ediyor.

Sarı kırmızılılar, son olarak Sassuolo forması giyen Armand Lauriente'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

Galatasaray, 25 yaşındaki oyuncu için teklif yaparken Sassuolo'dan olumsuz yanıt aldı.

Galatasaraya Armand Lauriente için olumsuz yanıt: Satılık değil

"GALATASARAY'I REDDETTİK"

Sassuolo CEO'su Giovanni Carnevale, sarı kırmızılı takımdan gelen teklifin geri çevrildiğini duyurdu.

Carnevale yaptığı açıklamada, "Galatasaray'ın Armand Lauriente için yaptığı çok ciddi bir teklifi geri çevirdik. Lauriente, satılık değil!" ifadelerini kullandı.

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5 GOL, 6 ASİST

Geçen sezon Sassuolo ile Serie A'da 37 maça çıkan Lauriente, 5 gol ve 6 asistlik skor katkısı sağladı.

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#Transfer#Galatasaray#Sassuolo

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