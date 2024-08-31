Galatasaray'a Armand Lauriente için olumsuz yanıt: Satılık değil

Haberin Devamı

Galatasaray'da bir yandan ayrılıklar gerçekleşirken kadroya takviye için de çalışmalar devam ediyor.



Sarı kırmızılılar, son olarak Sassuolo forması giyen Armand Lauriente'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

Galatasaray, 25 yaşındaki oyuncu için teklif yaparken Sassuolo'dan olumsuz yanıt aldı.

"GALATASARAY'I REDDETTİK"

Sassuolo CEO'su Giovanni Carnevale, sarı kırmızılı takımdan gelen teklifin geri çevrildiğini duyurdu.

Carnevale yaptığı açıklamada, "Galatasaray'ın Armand Lauriente için yaptığı çok ciddi bir teklifi geri çevirdik. Lauriente, satılık değil!" ifadelerini kullandı.

5 GOL, 6 ASİST

Geçen sezon Sassuolo ile Serie A'da 37 maça çıkan Lauriente, 5 gol ve 6 asistlik skor katkısı sağladı.