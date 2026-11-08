Galatasaray'a Amed SF galibiyeti sonrası övgü yağdı: 'Adeta bir doping oldu!' , 'Yol açık, hedef erişilebilir'

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Süper Lig'in 11. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'i konuk eden Galatasaray, sahadan 4-3 galip ayrılarak liderliğini sürdürdü.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Rafael Leao, 45. dakikada Alban-Marc Lafont (kendi kalesine), 59. dakikada Aleksey Batrakov ve 80. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.

Konuk ekibin golleri ise 62. dakikada Dia Saba, 65. dakikada Gift Orban ve 90+2. dakikada Yira Sor'dan geldi.

Bu sonucun ardından ligde üst üste 5. galibiyetini alan Galatasaray, puanını 28'e çıkararak milli araya lider girdi. Amed Sportif Faaliyetler ise bu sezonki ikinci mağlubiyetini alarak 23 puanda kaldı.

KULÜP REKORUNU EGALE ETTİ

Galatasaray, kulüp tarihinin Süper Lig'deki iç saha yenilmezlik serisini tekrarladı.

Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonraki lig mücadelelerinde 33 galibiyet ve 8 beraberlik alarak toplam 41 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

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Galatasaray, Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun 32. haftasındaki Osmanlıspor mücadelesiyle başlayıp, 2019-2020 sezonunun 12. haftasındaki İstanbul Başakşehir karşılaşmasıyla sona eren 41 maçlık kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisini yakalamıştı. Rekor seriyi o dönem turuncu-lacivertlileri çalıştıran mevcut Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk sonlandırmıştı.

SON 6 RESMİ MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, çıktığı son 6 resmi karşılaşmayı galip tamamladı.

Resmi maçlardaki son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında sahasında İspanya temsilcisi Barcelona karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında Süper Lig'de 4, Avrupa'da ise 2 maçta puan kaybı yaşamadı.

Galatasaray bu süreçte Süper Lig'de Gençlerbirliği (1-0), Fenerbahçe (2-1), Konyaspor (4-0) ve son olarak Amed Sportif Faaliyetler'i (4-3) mağlup etti. "Cimbom" UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Fransa'nın Lille (4-2) ve Almanya'nın Stuttgart ekiplerini yenmeyi başardı.

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LEAO, ÜST ÜSTE 2 MAÇ GOL ATTI

Portekizli yıldız Rafael Leao, Süper Lig'de çıktığı son 2 maçta gol sevinci yaşadı.

Sezon başında İtalya'nın Milan takımından kadroya katılan Leao, sarı-kırmızılı formayla 8. Süper Lig maçına çıktı. Ligde ilk gol sevincini 10. haftada deplasmanda 4-0 kazanılan TÜMOSAN Konyaspor müsabakasında yaşayan Leao, 11. haftadaki Amed Sportif Faaliyetler maçında da fileleri havalandırmayı başardı.

Yıldız futbolcu, toplamda 11 resmi maçta 2 kez tabelayı değiştirirken bunları üst üste son 2 lig karşılaşmasında gerçekleştirdi.

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BATRAKOV, GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Sarı-kırmızılı ekibin Rus futbolcusu Aleksey Batrakov, yükselen formunu Amed Sportif Faaliyetler maçında da sürdürdü.

Konuk takımın kalecisi Lafont'un 45. dakikada kendi kalesine attığı golde şutu çeken oyuncu olan Batrakov, 59. dakikada ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşla ağları sarstı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 3 maçta 4 gol atarak dikkati çeken Batrakov, Süper Lig'de ise son 2 karşılaşmada birer kez fileleri sarstı. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılı formayla 6 gole ulaştı.

BARIŞ ALPER, BU SEZON 2. KEZ FİLELERİ HAVALANDIRDI

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, bu sezon resmi maçlarda 2. kez tabelayı değiştirdi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4, Süper Lig'de 10. kez sahaya çıkan Barış Alper, 80. dakikada attığı golle skoru 4-2'ye getirdi. Avrupa'da henüz gol sevinci yaşayamayan Barış Alper, Süper Lig'de ise 2. golünü kaydetti.

GÜNTEKİN ONAY, UĞUR MELEKE VE MEHMET AYAN'DAN GALATASARAY DEĞERLENDİRMESİ

Galatasaray'ın Amed SF karşısında sergilediği oyunu Hürriyet yazarlarından Güntekin Onay, Uğur Meleke ve Mehmet Ayan bugün kaleme aldıkları köşe yazılarında değerlendirdi. İşte o yazılar;

GÜNTEKİN ONAY: CİMBOM KAZANMA ALIŞKANLIĞI VE ARZUSU İLE!

Galatasaray, Victor Osimhen’in yokluğunda ligin en golcü takımı Amedspor’u yenerken özellikle ikinci yarıda çok bocalasa da değerli bir 3 puanı cebine koydu. Amedspor çok yetekli bir hücum hattına sahip. Özellikle de Dia Saba ve Gift Orban her an skoru değiştirebilecek özelliklere sahipler. Yoğun maç takviminde yorgun Galatasaray için bu maçta erken golü bulmak önemliydi. Nitekim öyle oldu. Lucas Torreira’nın ön alan baskısıyla kazandığı top ve Rafael Leao’ya verdiği mükemmel pas henüz 7’inci dakikada maçı 1-0’a getirdi. 1-0’ın ardından topun arkasına geçen Galatasaray, aradığı geçiş fırsatını Amedspor’u 4’e 1 yakaladığı pozisyonda buldu ancak golle sonuçlandıramadı.

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DIAGNE ÇIKINCA AMEDSPOR HIZLANDI

Batrakov’un ilk yarının sonunda ortaya çevirdiği topu kaleci Alban Lafont, içeri tokatlayınca da ev sanibi Galatasaray soyunma odasına 2 farkla önde gitti.

İkinci yarıda Amedspor Teknik Direktörü Besnik Hasi, hiç 11’de başlatmadığı, hamle oyuncusu olarak kullandığı, artık iyice hantallaşmış olan Mbaye Diagne’yi çıkartıp hem kendi oyun düzenine döndü hem de takımının hızını artırdı. Ancak 3-0’dan sonra Galatasaray gibi bir deplasmanda birçok takım havlu atar.

ALTIN DEĞERİNDE 3 PUAN

Dia Saba ve Gift Orban’ın golleriyle 3-2’ye getirip umutlansa da oyuna girip hareketlilik katan Gabriel Sara’nın şık ortasında Barış Alper Yılmaz kafa golüyle maçın fişini çekti.

Victor Osimhen gibi bir süper yıldız yokken, bu sıkışık maç takviminde Amedspor’dan evinde 3 gol yemesine rağmen Galatasaray’ın kazanması sarı kırmızılılar açısından altın değerinde.

Milli ara öncesinde böylesine güçlü bir rakip karşısında kazanıp zirvede puan kaybetmeden kalmak Galatasaray için adeta bir doping oldu.

UĞUR MELEKE: TORREIRA-BATRAKOV İZLERKEN GELEN OKAN-EMRE-SUAT HİSSİ!

Dün akşam Rams Park’a çıkarken Galatasaray’ın maç başına 2,5, Amed’in de 2,3 puan ortalaması vardı. 2,5 puan ortalama sizi 100 sezonun 90’ında, 2,3 de sekseninde şampiyon yapar. Sıkı bir mücadele olacağı belliydi yani daha santra yapılmadan.

İki hoca da iki kritik eksiği sebebiyle ana ayarlarının dışına çıkmak zorunda kaldılar dün: Okan Buruk, Osimhen’in yokluğunda Barış Alper’i en uca koydu, Leao’yu solda değerlendirdi. Leao sakatlanıp çıkınca Deniz en uçta, Barış solda görev aldı bu kez.

Besnik Hasi ise biraz daha fazla kurcaladı takımının alışılmış ayarlarını. Ballet’nin yokluğunda 4-3-1-2’ye döndü, Saba’nın önünde çift santrfor Orban-Diagne ile başladı. Ki bence işlemedi bu model. Özellikle Orban’ı ilk devrede Davinson çok iyi savundu. Diagne çok hareketsiz kaldı. Ve 45 dakika boyunca alışılmışın dışında yavaş bir Amed izledik.

Besnik Hasi ikinci devrenin başında doğal ayarlarına, 4-2-3-1’e döndü. Sol açığa Sor, sağ açığa Krasniqi geçti. Topu daha iyi dolaştıran, daha hızlı çıkan bilindik görünümüne kavuştu Diyarbakır ekibi. Saba merkezde özgürleşti, süper bir frikik golü attı. Yira Sor sol kanada hareket getirdi. Ancak ikinci yarıdaki olumlu çabaları yetmedi İstanbul’dan puan çıkarmaya.

BİR AYDA 8 MAÇ 7 GALİBİYET

Galatasaray son bir ayda 8 sert maç oynadı, Barcelona dışında yedisini kazandı. Milli araya ligde lider, Şampiyonlar Ligi’nde de ilk 24 için çok avantajlı konumda giriyorlar.

Sadece dün gece özelinde değil, bu bir ayın bütününde Batrakov ve Torreira’nın performanslarıyla öne çıktıklarını söylersek herhalde kimseye haksızlık etmiş olmayız. Zaman zaman Galatasaray orta sahasındaki kısaların, Torreira, Batrakov ve Yunus’un hem defansif çabalarını, hem de çabukluklarını görünce aklıma ister istemez 90’ların sonundaki Okan-Emre-Suat üçlüsü geliyor.

Futbolun her geçen gün atletikleştiği, fizikselleştiği bir çağda, herkes uzun oyuncu-duran top hesabı yaparken Galatasaray’ın bu kısa-çabuk grubu özellikle teknik olarak fark yaratıyorlar.

MEHMET AYAN: 11 HAFTANIN SULTANI!

Osimhensiz Galatasaray’ın ne yapacağı haklı olarak soru işaretiydi. Orijinal 9 olmaksızın ne üreteceğine dönük soru işareti boldu. Ya rakip? Dia Saba önü Gift Orban - Mbaye Diagne hücum hattı bu kadar geçirgen olabilir miydi? O tercih, o kazanma isteği Galatasaray’a mukabele edebilir miydi? İşte o rahatlık huzura ulaştırdı Galatasaray’ı. Merkezi çok iyi ele aldı. Orayı doğru oynayınca sıkıcı dakikalar olsa da maça hakim oldu ev sahibi. 6’da golü kaçıran Rafael Leao, 7’de golü buldu. Victor Osimhen yokken çok daha fazla topla oynayan Portekizli merkeze evrildi ve golü buldu. İlk yarı içinde Amedspor zaman zaman çabalasa da netice Rus Aleksey Batrakov ile belirlendi.

Ligin özel takımlarından birinin karşısında 2-0’lık netice değerliydi. 46 sonrası daha rahat olmalıydı. 3-0 ile maç bitti sanıldı. Rafael Leao çıksa da oyun kendindeydi. Ancak futbol oynamak isteyen rakip, isyan etti.

62 ve 65’teki goller ev sahibinde ciddi bir tedirginlik üretti. 3-2 skoru ile ortak oldu rakip. Barış Alper Yılmaz’ın golü maçı kopardı.

ÜLKE FUTBOLU İÇİN GÜZEL ÖRNEK

Trabzonspor ve Beşiktaş’ı evindeki maçlarda puansız gönderen Amedspor karşısında alınan 3 puan sarı kırmızılı takım açısından son derece önemliydi.

Beşiktaş dışında ilk 10’daki 8 takımla oynayan ve değerli sonuçlar alan Galatasaray için yol açık, hedef erişilebilir. Galatasaray’daki iç siyasi gerilimlerin dışında kalan OKAN BURUK, ekibini doğru yöne götürüyor.

Ülke futbolu için ne güzel bir örnek! Kılçıksız, sadece sahadan! Yine de yenen üçüncü gol hoş karşılanmadı! Galatasaray iç sahada üç gol yemez!