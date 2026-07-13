Galatasaray'a 'Altın Çocuk' önerisi! Transfer için düğmeye basıldı

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Mauro Icardi'ye yaptığı yeni sözleşme teklifinden yanıt alamayan Galatasaray’da santrfor arayışları sürerken gündeme sürpriz bir isim geldi.

İddiaya göre Jhon Duran transferini beklemeye alan Sarı-Kırmızılılar'a, menajerler aracılığıyla bonservisi Brighton'da bulunan Evan Ferguson önerildi.

İTALYA'DA ŞANSSIZ SEZON

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Geçen sezonu Roma’da kiralık geçiren İrlandalı futbolcunun 40 milyon euroluk satın alma opsiyonu kullanılmadı.

Ayak bileği sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyen 21 yaşındaki oyuncu için Galatasaray’ın sağlık raporlarını talep ettiği, olumlu sonuç alınması halinde transfer görüşmelerine başlayabileceği belirtildi.

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2029'A DEK SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan Ferguson'ın İngiliz ekibiyle 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

KARİYERİ

Futbola Bohemians alt yapısında başlayan ve henüz 17 yaşındayken Brighton'a transfer olan Ferguson; 18 yaşındayken Premier Lig'de 19 maçta 6 gol kaydederek dikkatleri üzerine çekmişti.

2023-2024 sezonunda önce dizinden ardından çapraz bağlarından sakatlık geçiren Ferguson, o sezonu da 27 lig maçında 6 golle tamamlamıştı.

2024-2025 sezonunda Brighton'da forma şansı bulmakta güçlük çeken Ferguson, sezonun ikinci yarısında kiralık olarak West Ham forması giymiş ancak burada da yedek kalmış ve 6 aylık dönemi gol atamadan bitirmişti.

Geride bıraktığımız 2025-2026 sezonunu Roma'da kiralık olarak geçiren Ferguson, İtalya Serie A ve Avrupa Ligi'nde toplamda 22 maça çıkarken 5 gol atıp 2 de asist üretti.

İrlanda Cumhuriyeti Milli Takımı'nda bugüne dek 26 maçta forma giyen Ferguson, 8 gol kaydetti.

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