Galatasaray'a Almanya'dan Osimhen müjdesi! Transferde flaş gelişme...

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Okan Buruk ile 3. sezonunu yaşayan ve 5. yıldızı takmak için şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, takımını da güçlendirmenin hesaplarını yapıyor. Takıma katılacak ve gidecek isimler netleşmeye başlarken sarı kırmızılıların da elde tutmak istediği yıldızlar bulunuyor.

Özellikle sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadroya katılan Victor Osimhen, Galatasaray'ın vazgeçilmezi olmuş durumda. Takıma hem sağladığı skor katkısı hem de saha dışı tutumuyla taraftarların sevgilisi haline gelen 26 yaşındaki yıldız golcü, Galatasaray'ın gözdesi olmuş durumda.

HER GÜN YENİ BİR TRANSFER İDDİASI

Geçtiğimiz günlerde Osimhen'in hem Manchester United'ın hem de Chelsea'nin radarında olduğu aktarılmıştı. Özellikle Ruben Amorim yönetimindeki ManU'nun transferde ısrarcı olduğu belirtiliyor.

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Suudi kulüplerinin de devrede olduğu, Nijeryalı golcü için Napoli ile görüşmeler yaptıkları da ortaya atılan iddialar arasında.

'VICTOR OSIMHEN ŞİMDİDEN BU TRANSFERİ İSTİYOR!'

Osimhen'e yakın bir kaynağın ThePapers'a yaptığı açıklamada, Napoli'nin anlaşmayı kabul etmesi halinde forvet oyuncusunun Manchester United'a gideceğini söyledi. Kaynak, 'Victor Osimhen ayrılacak! İngiltere'de kırmızı renkleri giyebilir, şimdiden hamleler var ve o da bunu istiyor' ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY'A MÜJDELİ HABER

Galatasaray'ın en az sezon sonuna kadar takımında tutmak istediği Osimhen için müjdeli bir haber geldi.

SKY DE'den Florian Plettenberg'in haberine göre, bu kış transfer döneminde Victor Osimhen Galatasaray'dan ayrılmayacak. Yıldız oyuncunun herhangi bir takımla görüşmediği ve bu sezonu sarı kırmızılı takımda tamamlayacağı ifade edildi.

YÖNETİM DEVREYE GİRDİ

Haberde Galatasaray yönetiminin devreye girdiği ve Osimhen ile yapılan görüşmeler neticesinde anlaşma sağlandığı belirtildi. Oyuncunun sezonu sarı kırmızılı formayla tamamlamaya ikna olduğu yazılırken başka bir takımla görüşme yapmayacağı aktarıldı.

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Öte yandan Nijeryalı süperstarın Galatasaray'da sergilediği performansın 'eşsiz ve inanılmaz' olduğu vurgulandı.

OSIMHEN DURDURULAMIYOR

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ise Göztepe karşısında ağları havalandırarak Süpğer Lig'de 12 maçta 10 gole ulaştı.

Son 4 maçta 4 gol kaydeden Osimhen, şu ana kadar da 4 kez takımının açılış golünü atmış oldu.