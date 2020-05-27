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Futbol
Haber Giriş: 27.05.2020 - 11:46,Son Güncelleme:

Galatasaray'a Alex Telles piyangosu! Son dakika transfer haberleri

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Galatasaray'a Alex Telles piyangosu! Son dakika transfer haberleri
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Galatasaray, eski futbolcusu Alex Telles'in Fransa şampiyonu PSG ile anlaşması halinde kasasını dolduracak.

Porto forması giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Alex Telles 25 milyon euro bonservis bedeli karşılığında PSG'ye gidiyor. Portekiz ve Fransa basını iki kulübün 25 milyon euro karşılığında anlaştığını duyurdu.

Resmi transfer açıklama da gelirse Galatasaray bu transferden 2.5 milyon euro gelir elde edecek.

1 MİLYON 850 BİN EURO

Telles'in Portekiz ekibine transferinde sözleşmesinde ' 3.kulübe transfer halinde satış karının yüzde 10 Galatasaray'a ödenir' maddesi ekleten sarı kırmızılılar 25 milyon euroluk bu transferin gerçekleşmesi halinde 1 milyon 850 bin euro kasasına ekleyecek.

 

Galatasaraya Alex Telles piyangosu Son dakika transfer haberleri

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