Galatasaray'a Alex Telles piyangosu!
Galatasaray'ın 2016-17 sezonunun başında 6.5 milyon Euro bonservis bedeli ile Porto'ya sattığı Alex Telles için İngiliz devi Chelsea yine devrede. 40 milyon Euro piyasa değeri olan Telles'in satılması durumunda Galatasaray büyük bir pay alacak...
Galatasaray'ın beklediği transfer piyangosu sezon sonunda gerçekleşebilir.
İngiliz Daily Mail ve The Sun'da yer alan haberlere göre Chelsea Alex Telles transferini bitirmekte kararlı. Mavilerin menajeri Frank Lampard, Alex Telles konusunda ısrarcı...
Chelsea'nin mevcut sol beklerinden Marcos Alonso ve Emerson'un transfer olmasına karşılık Alex Telles'in transfer edilmesi planlanmış durumda.
Premier Lig ekibi Chelsea, Porto'nun Brezilyalı sol beki Alex Telles'i transfer listesine aldığı haberleri Galatasaray'ı da heyecanlandırdı.
Chelsea'nin Alex Telles'i transfer etmesi durumda Galatasaray, kârdan yüzde 10 pay alacak. Sarı-kırmızılılar alex Telles'i 6.5 milyon Euro'ya Porto'ya göndermişti. (Sabah)
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle