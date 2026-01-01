Galatasaray'a Alaba müjdesi! Real Madrid'den inanılmayacak bonservis kararı

Haberin Devamı

Transferde rotasını dünya yıldızlarına çeviren Galatasaray, sürpriz bir ismi daha gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, Real Madrid forması giyen David Alaba ile yakından ilgileniyor. Yönetim, Avusturyalı savunmacının sakatlık geçmişini ve son dönemdeki form durumunu detaylı bir şekilde takip ediyor.

FIRSAT KOLLANIYOR

David Alaba’nın Real Madrid ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Bu durumu avantaja çevirmek isteyen Galatasaray, şartların oluşması halinde ocak ayında resmi teklif yapmayı planlıyor. Sarı-kırmızılı kurmaylar, transferde oluşabilecek uygun zemini kolluyor.

ALABA AYRILIK KARARINI VERDİ

İspanyol basınında yer alan bilgilere göre, David Alaba Real Madrid’den ayrılma kararı aldı. Yıldız oyuncunun bu düşüncesine, kulüp yönetiminin de olumlu yaklaştığı belirtiliyor. Real Madrid cephesi, Alaba’nın ayrılığına onay vermiş durumda.

MLS’TEN CHARLOTTE DEVREDE

Tecrübeli savunmacıya MLS ekiplerinden Charlotte FC de talip oldu. ABD temsilcisinin, Alaba için Real Madrid’e 1,5 milyon euro gibi cüzi bir bonservis bedeli teklif etmeye hazırlandığı öğrenildi. Madrid yönetimi, bu teklifi kabul edecek ve gelecek alternatif teklifleri değerlendirmeye açık.

REAL MADRID MAAŞ YÜKÜNDEN KURTULMAK İSTİYOR

Real Madrid açısından transferdeki en kritik başlık ise maaş bütçesi. David Alaba, kadrodaki en yüksek maaşlı isimlerden biri konumunda (22.5 milyon Euro).

İspanyol devi, Avusturyalı yıldızın ayrılığıyla birlikte maaş yükünden kurtulmayı ve kadro planlamasında rahatlamayı hedefliyor.