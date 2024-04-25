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Galatasaray'a Adana'da coşkulu karşılama

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Adana#Süper Lig
Galatasaraya Adanada coşkulu karşılama
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2024 20:54

Galatasaray kafilesi, Adana Demirspor ile oynayacağı maç için Adana’ya geldi.

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Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray yarın saat 19.00'da Yeni Adana Stadyumu'nda Adana Demirsopr ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı kafile saat 19.15'de hava yolu ile Adana’ya ulaştı. Havaalanına gelen Galatasaray taraftarları takımı coşkuyla karşıladı. Futbolcuların dışarı çıkmasıyla taraftarlar tezahüratlara başladı. Öte yandan engelli bir taraftar sarı-kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi. Ardından kafile, havalimanından ayrılarak dinlenmek üzere konaklayacağı otele gitti.

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Galatasaraya Adanada coşkulu karşılama

Galatasaraya Adanada coşkulu karşılama

Galatasaraya Adanada coşkulu karşılama

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#Galatasaray#Adana#Süper Lig

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