Galatasaray'a 700 milyon dolarlık dev gelir!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek yönetiminde tesisleşme hamlesine girişen sarı-kırmızılı camia önemli projeleri için geri sayıma başladı.

Mecidiyeköy'deki Ali Sami Yen Stadı'ndan 2011'de çıkıp Seyrantepe'deki yeni Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne geçen sarı-kırmızılı ekip, kısa sürede alıştığı yeni evinde önemli sportif başarılar yaşadı. Yaklaşık 22 bin kişi kapasiteli Ali Sami Yen Stadı'ndan gittiği yaklaşık 54 bin sayirci kapasiteli RAMS Park'ta dünyada gündeme gelen atmosferler oluşturmayı başaran Galatasaray, tribün gelirlerini de hatırı sayılır şekilde artırdı.

UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası'nı kazandığı 2000'den sonra değişen futbol ekonomisinde zaman zaman krizler yaşayan Galatasaray'ın borçları da zaman içinde oldukça yükseldi. Finansal sorunlara çözümler üzerinde çalışan sarı-kırmızılı kulüp, başkan Dursun Özbek yönetiminde önemli projelere girişti.

Sarı-kırmızılı ekibin, gayrimenkul projeleriyle gelir oluşturma ve buna bağlı tesisleşme çalışması, Dursun Özbek'in 2015-2018 arasındaki ilk döneminde başladı. Özbek yönetiminin, Ekim 2016'da gittiği olağanüstü genel kurulda aldığı Riva ve Florya arazilerinin değerlendirilmesiyle ilgili yetki, tüm sürecin ilk adımı oldu.

RİVA'DAN TOPLAM 400 MİLYON DOLAR GELİR BEKLENİYOR

Galatasaray'ın gayrimenkul projeleri, Riva'daki inşaatla başladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Riva ve Florya arazilerini konut projeleri yapılması için Emlak Konut GYO'ya devretti. Riva'daki "Düşler Vadisi" projesiyle ilk etap inşaata start verildi. Galatasaray, gelir paylaşımı modelinin uygulandığı ilk etaptan yaklaşık 170 milyon dolar kazandı.

İkinci faz için Emlak Konut projeyi üstlendi. Sarı-kırmızılılar, maliyetini kendisinin karşılayacağı projeden 230 milyon dolar kar hedefliyor. Kulübün beklentilerinin gerçekleşmesi durumunda gelir 400 milyon doları bulacak.

FLORYA'DA ÇALIŞMALAR YENİ BAŞLADI

Riva ile eş zamanlı başlayan Florya'da ilk kazma yeni vurulabildi.

Sarı-kırmızılı kulüp, Riva'dan ciddi geliri kasasına koyarken Florya projesine ise gecikmeyle başlayabildi.

Riva ile Florya'yı da devreden Galatasaray, Metin Oktay Tesisleri'ni Kemerburgaz'a taşımak için harekete geçti. Kemerburgaz'daki arazi ile ilgili hukuki sorunlar nedeniyle yeni tesis yapılamayınca Emlak Konut, Florya arazisi için 2016'daki protokolü feshetti.

Toplam 80 dönüme yakın büyüklükteki arazinin kendisine ait 22 dönümlük bölümünü 2019'da yeniden bünyesine katan Galatasaray, yaklaşık 40 dönümlük araziyi de 2023'te Milli Emlak'tan satın aldı.

Kemerburgaz'daki sorunların çözülmesiyle inşaat başladı. Yeni tesislerinin ilk etabının 2025'in ilk aylarında tamamlanmasıyla sarı-kırmızılı futbol A takımı, Florya'dan Kemerburgaz'a taşındı. Ardından ihale süreci sona eren Florya Metin Oktay Tesisleri için gelir paylaşımı modelinde Nivak Yapı ile sözleşme imzalandı.

Yıkım ve hafriyat çalışmaları başlayan projeden 500 milyon dolara yakın gelir hedefleniyor.

FUTBOL A TAKIMI, KEMERBURGAZ'A TAŞINDI

Florya projesi için kritik öneme sahip Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde ilk faz tamamlanırken ikinci etap için çalışmalar sürüyor.

Hukuki sorunların aşılmasının ardından Kemerburgaz'da A takım için yapılan yeni tesisin ilk etabı 40 bin metrekare üzerine kuruldu.

Tesiste biri yerden ısıtmalı olmak üzere iki adet doğal çim saha, kaleci antrenman bölümü yapıldı. İnşa edilen 14 bin metrekarelik kamp binasında ise futbolcu ve teknik kadronun konaklaması için 46 yatak odası, 600 metrekarelik spor salonu, fizyoterapi salonu ve spa, soyunma odaları, idari kadro ofisleri, teknik analiz odaları, sinema salonu, toplantı salonları ve yemekhane yer aldı. Tesisin ilk etabı için yaklaşık 700 milyon lira harcandı.

Galatasaray, 2025'in ilk aylarında Kemerburgaz'a taşınarak çalışmalarını burada gerçekleştirdi.

Kemerburgaz'da altyapı ile kadın futbol takımına tasarlanan tesis için çalışmalarsa son aşamaya geldi. İkinci fazda yaklaşık 60 bin metrekare alanda ikisi doğal, ikisi suni çim dört tam boy futbol sahası ve 8 bin metrekare kamp binası olacak.

ASLANTEPE PROJESİ

Galatasaray Kulübünün son projesi Aslantepe Vadisi oldu.

Riva ve Florya projeleriyle maddi kazanç sağlayan sarı-kırmızılı kulüp, Kemerburgaz Metin Oktay Tesislerini sportif faaliyetlere tahsis etti.

Ali Sami Yen Spor Kompleksinden Vadistanbul'a inen yerdeki toplam 60 dönümlük arazide amatör branşlara hizmet edecek büyük bir tesis yapmayı planlayan Galatasaray, hafriyat çalışmalarına başladı. Kulüp, inşa edilecek dev kompleks için 23 Nisan Perşembe günü temel atma töreni düzenleyecek.

Yaklaşık 200 milyon dolara mal olacak tesiste 165 bin metrekare yer inşa edilecek. Dev spor alanında, 13 bin kişilik ve 100 localı basketbol salonu, 600 kişilik basketbol antrenman salonu, 3 bin 500 kişilik voleybol salonu, bin kişilik judo ve çok amaçlı salon, kapalı yüzme havuzu, 90 odalı kamp tesisi, bin 500 araçlık otopark, 300-800 kişilik çok amaçlı performans salonu yer alacak.

Ayrıca RAMS Park'taki kulübün idari merkezi, yeni tesise taşınacak. Galatasaray Kulübü, Aslantepe ile amatör branşlardaki sportif başarıyı artırırken yönetim ve işletme giderlerinden tasarruf sağlamayı da amaçlıyor.

ADA, ESKİ GÜNLERİNE DÖNÜYOR

Dursun Özbek yönetimi, Galatasaray Adası'nı tekrar faaliyete geçirdi.

İşletmeciyle yaşanan sorunlar nedeniyle 2017'de yıkılan Galatasaray Adasındaki tesis, yakın dönemde yeniden canlılık kazandı.

Uzun süre kapalı kalan adanın ruhsat ve tapu sorunları çözüldü.

Yenileme çalışmalarının ardından adanın bir bölümünü hizmete açıldı.

Milli Emlak'a ait parsellerin kulübe kazandırılmasının ardından çalışmaların hız kazandığı Galatasaray Adasında üyeler için sosyal tesisle ayrıca yapılacak yeni bölümlerde kulübe maddi kazanç sağlanması amaçlanıyor.