Galatasaray'a 70 milyonluk yıldız! City'den geliyor

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Üst üste 4 sezondur Süper Lig'de zirveyi bırakmayan Galatasaray, yeni sezonda hem ligde hem de Avrupa'da iddiasını artıracak bir kadro kurmanın peşinde.

Mertens'in ayrılığı sonrası 10 numara pozisyonundaki boşluğu doldurmak isteyen Galatasaray'ın gündemine Manchester City'nin yıldız futbolcusu Phil Foden geldi. Güncel piyasa değeri 70 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki İngiliz oyuncunun kulübüyle sözleşmesinin son yılına girmesi ve geçtiğimiz sezon beklediği süreleri alamaması nedeniyle ayrılığa sıcak baktığı öne sürüldü.

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İngiliz basınında yer alan haberlere göre Foden'ı yalnızca Galatasaray değil, Avrupa'nın önemli kulüpleri de yakından takip ediyor. Transferin maliyeti oldukça yüksek görünse de Sarı-Kırmızılı yönetimin tüm şartları zorlamaya hazır olduğu ifade edildi. Başkan Dursun Özbek'in, transfer görüşmelerini yürüten menajer George Gardi'ye bu operasyon için tam yetki verdiği, yıldız oyuncunun isminin de ilk olarak Gardi tarafından gündeme taşındığı öğrenildi.

Sarı-Kırmızılılar'ın 10 numara arayışı ise yalnızca Foden ile sınırlı değil. Manchester United'ın kaptanı Bruno Fernandes de listenin üst sıralarında yer alırken, Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun ve Paraguay Milli Takımı'nın dikkat çeken isimlerinden Julio Enciso için de temasların sürdüğü belirtildi.

Bonservisi Strasbourg'da bulunan 22 yaşındaki Enciso'nun artı 4 yabancı kontenjanına uygun olması, Galatasaray cephesinde önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor. Yönetim, yeni 10 numara transferini fazla uzatmadan sonuçlandırmayı ve yıldız ismi Avusturya kampına yetiştirmeyi hedefliyor. Başkan Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ve teknik direktör Okan Buruk'un önümüzdeki günlerde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelerek 10 numara transferinde son kararı vermesi bekleniyor. Galatasaray'ın bu hamlenin ardından kanat, santrfor ve stoper takviyeleri için de çalışmalarına hız vermesi planlanıyor.

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Öte yandan Galatasaray'ın transfer listesindeki tek Manchester City oyuncusunun Phil Foden olmadığı da ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılılar'ın bir dönem orta saha takviyesi kapsamında Hollandalı yıldız Tijjani Reijnders'i de gündemine aldığı öğrenildi. Menajer George Gardi'nin oyuncunun şartlarını yönetime ilettiği ve ilk temasları kurduğu belirtilirken, Manchester City'nin 27 yaşındaki futbolcu için 50 milyon euro bonservis talep etmesi üzerine bu transfer şimdilik askıya alındı. Yönetimin, önceliğini 10 numara transferine verdiği, bu sürecin tamamlanmasının ardından diğer bölgeler için girişimlerini hızlandıracağı ifade edildi.