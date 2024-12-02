Galatasaray'a 5 maç sonra büyük şok

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Galatasaray, 14 haftası geride kalan Süper Lig’de bu sezon ikinci kez puan kaybetti. Ligin 7’nci haftasında evindeki Kasımpaşa maçında 3-0 öne geçen sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmadan 3-3’lük beraberlikle ayrılmıştı. Kasımpaşa maçının ardından oynadığı 5 maçın tamamını kazanan Galatasaray, Eyüpspor karşısında yine taraftarı önünde puan kaybı yaşadı.

5 MAÇ SONRA PUAN KAYBETTİ

Süper Lig’in yoluna namağlup devam eden Galatasaray, Eyüpspor karşılaşması öncesinde son 5 maçından galip ayrılmıştı. Bu mücadeleyle birlikte galibiyet serisi de sona eren Cimbom, Kasımpaşa ile berabere kaldıktan sonra oynadığı Alanyaspor, Antalyaspor, Beşiktaş, Samsunspor ve Bodrum FK maçlarını kazanmayı başarmıştı.

13 MAÇIN 9’UNDA GOL YEDİ

Galatasaray, bu sezon ligde oynadığı 13 karşılaşmada kalesinde 13 gol gördü. Sarı-kırmızılılar söz konusu müsabakaların 9’unda kalesini gole kapatamadı. Galatasaray; Rizespor, Alanyaspor, Antalyaspor ve Bodrum FK maçlarını ise gol yemeden kazandı.

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ROLAND SALLAI İLK GOLÜNÜ ATTI

Sarı-kırmızılı ekibin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Macar futbolcu Roland Sallai, Eyüpspor maçında ilki yaşadı. 27 yaşındaki kanat oyuncusu, Eyüpspor maçının 47’nci dakikasında attığı golle takımını 2-1 öne geçirmişti. Sallai, bu golle birlikte sarı-kırmızılı forma altında ilk kez gol sevincini yaşadı. Macar futbolcu, Galatasaray formasıyla şu ana kadar 8 maçta görev aldı.