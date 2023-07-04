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Galatasaray'a 408 milyon TL'lik sponsor geliri! Geçen sezona göre 4.5 kat artış...

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#Galatasaray#Rams Global#Sixt Rent A Car
Galatasaraya 408 milyon TLlik sponsor geliri Geçen sezona göre 4.5 kat artış...
Adil Demirçubuk
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2023 07:00

Galatasaray Kulübü, 2023-24 sezonunda stadyumun yeni isim sponsoru Rams Global firmasından 213.6 milyon TL, forma göğüs reklamı anlaşması yaptığı Sixt Rent A Car’dan da 195 milyon TL alacak. Toplamda 408.6 milyon TL’ye ulaşan bu rekor rakamda, futbol takımının 2022-23 sezonunu şampiyon tamamlaması büyük rol oynadı.

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Galatasaray Kulübü, tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmalarından elde edeceği gelirleri dün KAP’a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) bildirdi. KAP’a gönderilen açıklamaya göre, rekor miktardaki anlaşmaların detayları şöyle:

STADYUMDAN 213.6 MİLYON TL

5 yıllığına stadyumun isim sponsorluğunu üstlenen Rams Global firması, 2023-24 sezonu için 213 mil yon 600 bin TL + KDV ödeyecek.

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FORMADAN 195 MİLYON TL

Forma göğüs sponsoru Sixt Rent A Car, 5 yıllık anlaşma yaptığı Galatasaray’a gelecek sezon 195 milyon TL + KDV ödeme yapacak.

TOPLAMDA 408.6 MİLYON TL

Böylelikle iki anlaşmadan sarı kırmızılı kulübün 2023-24 sezonunda elde edeceği gelir, toplamda 408 mil yon 600 bin TL’ye ulaşacak.

EURO BAZINDA 14.43 MİLYON

Euro bazından hesaplanırsa Galatasaray; stattan 7.54 milyon, formadan 6.89 milyon olmak üzere toplam 14.43 milyon Euro alacak.

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GELİRLER TAM 4.5 KAT ARTTI

KAP’a bildirilen rakamlar, geçen yıl toplam 90 milyon TL olan stadyum ve forma sponsorluk gelirlerinin 4.5 kat arttığını ortaya koydu.

GEÇEN YIL 90 MİLYON TL İDİ

Bir önceki stadyum isim sponsoru Nef, her sezon için 40 milyon TL, forma göğüs reklamı sponsoru Sixt Rent A Car ise 50 milyon TL ödüyordu.

STAT VE FORMADA REKOR BARÇA'DA

Dünyada forma sponsorluğundan en fazla gelir elde eden kulüp Barcelona. Katalan ekibi, Spotify'dan yılda 93 milyon Euro alıyor.

Barcelona, stadyum isim sponsorluğu gelirinde de zirvede. Yine Spotify, Barça’ya yılda 280 milyon Euro para ödüyor.

Galatasaraya 408 milyon TLlik sponsor geliri Geçen sezona göre 4.5 kat artış...

 

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#Galatasaray#Rams Global#Sixt Rent A Car

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