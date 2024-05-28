Galatasaray'a 4. yıldızı getiren Hamza Hamzaoğlu'ndan büyük kehanet! Spor Arena'ya açıkladı: 'Gelecek sezonun şampiyonu...'

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Trendyol Süper Lig 38. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor’u 3-1 yenerek Süper Lig’deki 24. şampiyonluğunu ilan etti. 102 puana ulaşarak önemli bir başarıya imza atan sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk önderliğinde üst üste 2. şampiyonluğunu kazandı.

Bir dönem Galatasaray’da görev yapan ve 3 kupa zaferi yaşayan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluk yolundaki performansını değerlendirdi.

Galatasaray’ın 4.yıldızı kazanmasında önemli pay sahiplerinden biri olan Hamzaoğlu, seneye şampiyon olduğu takdirde 5.yıldızı ilan edecek olan teknik direktör Okan Buruk’un takım yönetimine de değindi.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun sözleri şu şekilde:

“GALATASARAY, MUHTEŞEM BİR SEZON GEÇİRDİ VE DAHA AVANTAJLIYDI”

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Galatasaray, muhteşem bir sezon geçirdi. Tabii ki burada Fenerbahçe’nin de çok iyi bir performans sergilediğini söylemek gerekiyor. Bana göre her iki takım da üstün bir başarı örneği sergilediler. Galatasaray, geçen seneki kadrosunun üzerine yapmış olduğu takviyelerle daha avantajlı durumdaydı. Fenerbahçe ise İsmail Hoca’yla bu sezon yeni bir başlangıç yapmıştı. İsmail Hoca, prensiplerini takıma öğretinceye kadar kaybettiği bir zaman vardı. Fenerbahçe, bu süreçte her ne kadar puan kayıpları yaşamamış olsa da Galatasaray daha avantajlı hale geldi. Galatasaray, geçen sezon da Okan Hoca’yla devam etmişti ve bu sene eksiklerini tamamladı. Yani daha hazır bir takımın eksikliklerini giderince Galatasaray sezona daha avantajlı başladı. Ayrıca bu avantajını da doğru bir şekilde kullandı. Sezon sonuna kadar bu psikolojik üstünlüğü ve takım bütünlüğünü Fenerbahçe’ye göre daha net bir şekilde ortaya koydu. Galatasaray, geçen hafta Fenerbahçe’ye mağlup olmasına rağmen önceden yakalamış olduğu puan avantajını da kullanarak Konyaspor maçını kazanıp, haklı bir şekilde şampiyonluğunu ilan etti.

“MUSLERA, ŞAMPİYONLUĞA ETKİ ETTİ! DRIES MERTENS, SNEIJDER KADAR ETKİLİ OLDU”

Şampiyonluğa etki eden futbolcuların başında Fernando Muslera’yı saymak lazım. Muslera, bu zamana kadarki bütün şampiyonluklarda etkili olduğu gibi bu şampiyonlukta da etkili oldu. Kalede güven verdi ve bir kaptan olarak takımını geriden çok iyi yönetti. Karakteriyle beraber Galatasaray için çok önemli bir kazanımdı. Muslera, bu sezon da aynı etkiyi yeniden gösterdi. Onun haricinde Galatasaray’ın savunma kurgusu sezon başından beri sürekli olarak değişti ama orada da çok tecrübeli oyuncular vardı. Angelino tutmayınca yerine transfer yapıldı ve o bölgede Berkan da kullanıldı. Sağ tarafta Sacha Boey transfer oldu ve gitti ama orayı Kaan Ayhan doldurdu. Barış Alper Yılmaz, zaman zaman her iki bekte de kullanıldı. Galatasaray, savunmada çok değişim yaşamasına rağmen oradaki takım bütünlüğünü koruyabildi. Barış Alper Yılmaz’ın performansı kazanılan şampiyonlukta etkili oldu. Icardi, geçen seneki gibi bu sene de gol vuruşlarında çok etkiliydi. Mertens’in geçen seneye göre daha da iyi bir performans sergilemesi çok önemli oldu. Mertens, Sneijder kadar etkili oldu. Tabii burada Lucas Torreira’ya da ayrı bir parantez açmak lazım. Lucas Torreira, bana göre takımın hem savunmadaki hem de hücumdaki en önemli oyuncusuydu.

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“GALATASARAY, OKAN HOCA İLE 5.YILDIZI TAKAN TAKIM OLACAKTIR”

Okan Hoca’yı çok başarılı buluyorum. 2 sezonda da ortaya koyduğu performans kesinlikle artarak devam ediyor. Galatasaray, inanıyorum ki önümüzdeki sene de yine şampiyonluğun ve 5.yıldızın en büyük adayı olacaktır. Galatasaray, 4.yıldızı takan ilk kulüp olduğu gibi bu sefer 5.yıldızı ilk takan kulüp olacaktır. Bu başarının da yine Okan Hoca ile olacağını düşünüyorum. Okan Hoca, takımda müthiş ve uyum içinde çalışmalar yapıyor. Ayrıca takımdaki otoritesini katı bir şekilde değil de sevgiyle sağlıyor. Disiplini sevgiyle sağlayabilmek bana göre daha doğru ve gerçekçi bir otorite biçimidir. Okan Hoca, bunu çok güzel bir şekilde başardı. Bütün oyuncularıyla güzel bir diyalog ve yakın bir ilişki kurdu. Ayrıca oyuncularıyla çok iyi şekilde ilgilendi. Takımda oynayan ve oynamayan tüm oyuncularına eşit bir şekilde yaklaştı. Bence bu özellikler Okan Hoca’nın en büyük artısıydı. Okan Hoca, bunu böyle olması gerektiği için değil, gerçekten özümsediği ve kendi hayatında da benimsediği için yapıyor. Bu samimi duruşunu oyuncularıyla da paylaşıyor. Bu yüzden Okan Hoca’nın teknik direktörlük başarısı da bana göre oldukça iyi. Okan Hoca’yı, oyuncuları ve yönetimi de tebrik ediyorum. Çünkü kadro mühendisliği de çok önemliydi. Galatasaray, bazı oyuncularından gerekli verimi alamamış olsa da yine de iyi bir kadro oluşturuldu ve iyi oyuncular transfer edildi. Şampiyonlar Ligi’nde istediği oyunu yakalayamadılar ama bu öyle kolay olacak bir iş değildi. Birkaç sene sonra Şampiyonlar Ligi’nde de başarılı olacak bir Galatasaray’ın temelini şu an atmış bulunuyorlar. Galatasaray, bu istikrarı koruduğu sürece çıkışını sürdürecektir. Kulüp çalışanları da olmak üzere başarıda pay sahibi olan herkesi tebrik ediyorum.