Galatasaray'a 4 sponsordan 580 milyon TL gelir

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Sarı kırmızılılar; forma göğüs sponsorluğu için Sixt rent a car (195 milyon TL), stat isim sponsorluğu için Rams Global (213.6 milyon TL), enerji ve Avrupa maçlarındaki forma göğüs sponsorluğu için Socar (5 milyon Euro -144 milyon TL), sağlık sponsorluğu için Medicana (32 milyon TL) ile işbirliğine giderken bu anlaşmalardan kulüp yaklaşık 580 milyon TL gelir elde edecek.

Yönetici Levent Yaz da dün divan kurulu toplantısında "26 milyon dolarlık sponsorluk anlaşması yaptık. Hedef 45-50 milyon dolar" dedi.