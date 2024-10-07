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Galatasaray'a 4 oyuncudan kötü haber

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#Galatasaray#Basketbol#Spor
Galatasaraya 4 oyuncudan kötü haber
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2024 20:13

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı; Can Korkmaz, Sadık Emir Kabaca, David Efianayi ve Buğrahan Tuncer'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, sakatlıkları bulunan oyunculardan Can Korkmaz, Sadık Emir Kabaca, David Efianayi ve Buğrahan Tuncer'in sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasındaki Türk Telekom karşılaşmasında sol ön diz çapraz bağları kopan Can Korkmaz'ın ameliyat edileceği duyuruldu.

Aynı karşılaşmada sağ arka adalesinde yırtık tespit edilen David Efianayi'nin 2-3 hafta sonra yeniden takımdaki yerini alacağı belirtildi.

Yine Türk Telekom maçında sol ayak bileğini burkarak sakatlanan Sadık Emir Kabaca'nın da gelecek haftadan itibaren antrenmanlara başlayacağı açıklandı.

Öte yandan sezon hazırlıkları kapsamında sürdürülen kamp çalışmalarında sağ arka adalesinde yırtık oluşan Buğrahan Tuncer'in de gelecek haftadan itibaren takıma katılacağı kaydedildi.

 

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#Galatasaray#Basketbol#Spor

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