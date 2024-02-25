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Galatasaray'a 30 milyon Euro’luk teselli

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#Galatasaray#Avrupa Ligi#Futbol
Galatasaraya 30 milyon Euro’luk teselli
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2024 07:00

Avrupa kupalarına veda eden Galatasaray oynadığı toplam 14 maçın karşılığında adeta bir servet kazandı. Aslan, Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde başlayıp Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag karşısında biten yolculuğu boyunca toplam 29 milyon 300 bin 737 Euro’yu kasasına koydu.

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Avrupa kupalarına beklediğinden erken veda eden G.Saray’ın tek tesellisi bu sezon elde ettiği kazanç oldu. Aslan sadece UEFA’dan gelen ödül paralarından yaklaşık 30 milyon Euro’yu kasasına koydu.

Sezona Şampiyonlar Ligi eleme turlarından başlayan ve gruplara kalan Aslan bu sayede 14 milyon 800 bin Euro kazandı. Katsayı sıralamasında 25. basamakta yer alan sarı-kırmızılılar, bu başarısıyla birlikte 9 milyon 96 bin Euro gelir elde etti. Okan Buruk’un takımı grubunda 1 galibiyet ve 2 beraberlik sonucu 4.6 milyon Euro kazandı.

Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasını üçüncü tamamlayan Galatasaray, Avrupa Ligi Play Off Turu primi olarak 500 bin Euro daha aldı. Sarı kırmızılı takım böylece 2023/2024 sezonunda Avrupa’dan toplam 29 milyon 300 bin 737 Euro kasasına koydu.

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#Galatasaray#Avrupa Ligi#Futbol

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