Galatasaray'a 25. şampiyonluğu getiren kritik maçlar!

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Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 2024/25 sezonunun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Hem derbilerde hem de zorlu deplasmanlarda aldığı puanlarla ipi göğüsleyen sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yolunda pek çok kritik maça imza attı.

Peki Galatasaray'da 5. yıldızı getiren şampiyonluk nasıl geldi? Spor Arena olarak sarı-kırmızılara şampiyonluğu getiren maçları seçtik.

6. HAFTA: FENERBAHÇE 1-3 GALATASARAY

Süper Lig’e 5’te 5 ile müthiş bir başlangıç yapan Galatasaray, 6. haftada yalnızca 2 puan gerisindeki ezeli rakibi Fenerbahçe’ye konuk oldu. Sezonun henüz başında oynanan bu derbi belki de bir sezonun kaderini şekillendirdi.

Maça oldukça hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, 20. dakikada Lucas Torreira’nın golüyle öne geçti. Bu golün ardından oyunundan ödün vermeyen Galatasaray, 28. dakikada Mertens ile farkı 2'ye çıkardı ve Kadıköy’de skoru lehine erken çevirdi.

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İkinci devrede ise Sara ve Dzeko’nun karşılıklı golleri maçın skorunu belirlerken, Galatasaray, Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe’ye sezonun ilk yenilgisini yaşattı. Sadece üç puanla değil, moral ve psikolojik üstünlükle de evine dönen Okan Buruk’un öğrencileri, puan farkını 5’e yükselterek şampiyonluk yolunda erkenden ciddi bir avantaj elde etti.

15. HAFTA: SİVASSPOR 2-3 GALATASARAY

Süper Lig’in 15. haftasına lider giren Galatasaray, 8 Aralık 2024 tarihinde Sivasspor deplasmanında zorlu bir sınav verecekti. Ancak sarı-kırmızılıların gözü, bu maçtan bir gün önce Dolmabahçe’de oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisindeydi.

Ezeli rakibinin puan kaybetmesini bekleyen Galatasaray’a beklediği haber 73. dakikada geldi. Chamberlain’in golüyle sahadan 1-0 mağlup ayrılan Fenerbahçe, maç fazlasıyla sarı-kırmızılıların 3 puan gerisinde kalıyordu. Bu sonuç, Galatasaray için Sivas deplasmanını daha da kritik hale getirdi.

Dolmabahçe'de oynanan derbiden 1 gün sonra ise Sivas'ta zorlu karşılaşma başladı. Başladı ama nasıl başladı. Henüz 15. dakikada bariz gol şansını engelleyen Metehan Baltacı kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Sarı-kırmızılılar daha ilk çeyrekte 10 kişi kalırken, 25. dakikada Garry Rodrigues'in golüyle geriye düştü.

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Kabus gibi başlayan maçta ise imdada sezonun sürpriz ismi Yunus Akgün yetişti. Milli yıldız uzaktan attığı golle maça denge getirdi. Ama asıl kırılma anı ilk yarının son dakikalarında yaşandı. 45+3’te Ray Manaj’ın gelişine vurduğu top direkten çizgiye çarpıp çıktı. Bu pozisyondan yalnızca iki dakika sonra, Yunus'un pasında savunma arkasına sarkan Osimhen, takımını öne geçireceği penaltıyı kazandırıyordu.

İkinci yarıya da hızlı giren Galatasaray, bir gol daha bularak skoru 3-1’e taşıdı. Geri kalan vakitte zaman zaman oyunu rölantiye alan Okan Buruk’un öğrencileri, son bölümde yedikleri gole rağmen sahadan 3-2 galip ayrıldı ve zirvedeki farkı 6'ya çıkarttı.

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16. HAFTA: GALATASARAY 4-3 TRABZONSPOR

Galatasaray-Trabzonspor mücadelesi ligin belki de en çok kırılma anını içerisinde barındıran bir hafta oldu.

Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 3-1 yendiği haftada oynanan maça istekli başlayan taraf Galatasaray'dı. Karşılaşmanın ilk yarısında iki kez öne geçmesine rağmen skor üstünlüğünü koruyamayan sarı - kırmızılar dakikalar 55’i gösterdiğinde 3-2’lik skorla geri düşmüştü. Ancak Okan Buruk’un 60. dakikadan itibaren yaptığı değişiklikler oyunun seyrini tamamen değiştirdi. Baskısını artıran Galatasaray'a dengeyi 63'te Batshuayi getirdi.

Maçın en çarpıcı anı ise 90+7. dakikada yaşandı. Trabzonspor’un hızlı atağında Draguș, karşı karşıya pozisyonda Muslera’nın üzerinden topu aşırtarak kaleye gönderdi. Ancak son anda araya giren Abdülkerim Bardakcı ağlara giden topa engel oldu. Bu pozisyonun hemen ardında ise Galatasaray atağa çıktı ve sağ kanattan yapılan ortada Trabzonsporlu Ali Şahin Yılmaz topu kendi ağlarına gönderdi.

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Bu golle birlikte hayati bir galibiyete imza atan Galatasaray, Fenerbahçe'nin puan farkını kapamasına da izin vermemiş oldu.

25. HAFTA GALATASARAY 0-0 FENERBAHÇE

Süper Lig’de 24. haftanın ardından Galatasaray, 6 puan farkla liderliğini sürdürüyordu. Sıradaki mücadele ise sezonun en kritik virajlarından Fenerbahçe derbisiydi.

İlk yarıda Kadıköy’de oynanan maçı 3-1 kazanarak ikili averaj üstünlüğünü eline alan sarı-kırmızılılar, evindeki derbide bu avantajı korumak ve rakibine yaklaşma şansı tanımamak istiyordu.

Okan Buruk'un ise planı netti. Mutlak galibiyete ihtiyacı olan Fenerbahçe’ye istediğini vermemek. Karşılaşma boyunca iki takım da kontrollü bir oyun tercih etti. Gol pozisyonlarının az olduğu, kısır geçen dev randevuda tabelada değişiklik olmadı ve puanlar paylaşıldı.

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Sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrılan Galatasaray, puan farkını korumayı başarırken Fenerbahçe bir kez daha liderlik yolunda fırsat tepti.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL: FENERBAHÇE 1-2 GALATASARAY

Ligde oynanan golsüz derbinin ardından Galatasaray’da işler bir süre yolunda gitmedi. Sarı-kırmızılılar, sonraki 5 resmi maçta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşarken, oyun olarak da eleştiri oklarının hedefindeydi.

Tam da bu süreçte Okan Buruk'un öğrencileri, sezonun belki de en kritik virajındaydı. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, Kadıköy’de Fenerbahçe’ye konuk olacaktı.

Bu zorlu mücadeleden yalnızca üç gün önce, Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş’a 1-0 mağlup olan Galatasaray 71 puanda kalmıştı. Fenerbahçe’nin bir maçı eksikti ve aradaki fark yalnızca 6 puandı. Eğer sarı-lacivertliler eksik maçlarını kazanırsa fark 3’e düşecek, şampiyonluk yarışında kartlar yeniden dağıtılacaktı.

Ancak Galatasaray, Kadıköy’de gövde gösterisi yaptı. Maçın ilk düdüğüyle birlikte rakibine yoğun bir ön alan baskısı kuran sarı - kırmızılılar, maçın ilk yarısında Osimhen ile bulduğu iki golle avantajı erkenden eline geçirdi. Uzatma dakikalarında kalesinde bir gol görse de ikinci devrede rakibine istediğini vermeyen Okan Buruk'un takımı, sahadan galibiyetle ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.

Ancak bu zafer yalnızca tur anlamına gelmiyordu. Okan Buruk’un ekibi, bu maçla birlikte vitesi arttırdı. Kalan süreçte çıktığı 8 maçın tamamını kazanan sarı - kırmızılılar, hem Süper Lig’de hem de Türkiye Kupası’nda mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe ise Galatasaray mağlubiyetinin ardından çıktığı 7 lig maçında 5 puan kaybederek bir kez daha şampiyonluk yarışında geri düşüyordu.