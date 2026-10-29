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Galatasaray'a 20'lik süper yetenek! Teklif kapıda

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Transfer#Galatasaray Haberleri
Galatasaraya 20lik süper yetenek Teklif kapıda
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2026 14:14

Galatasaray, devre arasın yapacağı takviyeler için çalışmalarını sürdürürken, rotasını Almanya'ya çevirdi.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray devre arasında takıma bir sol kanat takviyesi yapmayı planlıyor.

Galatasaraya 20lik süper yetenek Teklif kapıda

Sarı-kırmızılı kurmayların bu bölge için Köln forması giyen Said El Mala’yı gündemine aldığı ve 20 yaşındaki Alman yıldızı yakından takip ettiği öğrenildi.

Galatasaraya 20lik süper yetenek Teklif kapıda

Galatasaray'ın ilerleyen günlerde oyuncunun menajeriyle temasa geçip devre arasında da bir girişim yapmayı planladığı gelen bilgiler arasında.

Galatasaraya 20lik süper yetenek Teklif kapıda

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Bu sezon 8 maçta 4 gol, 1 asistlik performans sergileyen Mala’nın kontratı 2031 yılına sona erecek.

 

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#Galatasaray#Transfer#Galatasaray Haberleri

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