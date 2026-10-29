Galatasaray'a 20'lik süper yetenek! Teklif kapıda

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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray devre arasında takıma bir sol kanat takviyesi yapmayı planlıyor.

Sarı-kırmızılı kurmayların bu bölge için Köln forması giyen Said El Mala’yı gündemine aldığı ve 20 yaşındaki Alman yıldızı yakından takip ettiği öğrenildi.

Galatasaray'ın ilerleyen günlerde oyuncunun menajeriyle temasa geçip devre arasında da bir girişim yapmayı planladığı gelen bilgiler arasında.

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Bu sezon 8 maçta 4 gol, 1 asistlik performans sergileyen Mala’nın kontratı 2031 yılına sona erecek.