Galatasaray'a 11 gol atan sol kanat! 1 milyon euroya... Son Dakika Transfer Haberleri

Son dakika haberi... Galatasaray'da teknik direktör yok ama yoğun bir transfer gündemi var. Sürekli olarak yepyeni ve farklı isimlerle anılan sarı-kırmızılı ekiple ilgili son iddia Portekiz'den geldi. Galatasaray'ın Nijerya Milli Takımı'na yükselen 2000 doğumlu Abraham Marcus'a teklif yaptığı iddia edildi.

Portekiz 2. Ligi takımlarından Feirense'de bu sezon 26 maçta 11 gol ve 2 asistle oynayan Marcus'un, Onyekuru'yu da geçerek milli takıma seçildiği hatırlatıldı. Scout ekibinin önerdiği Marcus'un 1 milyon euro civarındaki bonservis maliyeti nedeniyle transfer edilmek istendiği belirtildi.

Feirense altyapısında yetişen ve profesyonel sözleşme imzalayan Abraham Marcus'un 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Portekiz ikinci liginde geçen sezon 26 maça çıkıp 11 gol attı, 2 de asist yaptı.