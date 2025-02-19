Galatasaray zoru başarabilecek mi? Fenerbahçe tura çok yakın… UEFA Avrupa Ligi’nde tüm maçlar Şampiyon Oranlarla Misli’de!

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi’nde lig etabını 9 ile 24. sıra arasında bitiren takımların mücadele ettiği play-off turunda ilk maçlar geçen hafta oynanmıştı. Rövanş maçları sonunda 8 takım daha adını son 16 turuna yazdıracak. Birbirinden heyecanlı maçların oynanacağı Avrupa Ligi’nde Şampiyon Oranlar yine Misli üyelerini bekliyor. Siz de hemen Misli’ye üye olarak normalin üzerinde oranlarla kazanma şansı yakalayabilirsiniz.

Galatasaray’a 4 fark gerekiyor

UEFA Avrupa Ligi’ne iyi bir başlangıç yapan temsilcimiz Galatasaray, son maçlarda yaşadığı puan kayıpları sebebiyle lig etabını 14. sırada tamamlamış ve play-off turunda AZ Alkmaar ile eşleşmişti. Deplasmanda oynadığı ilk maçta 4-1’lik yenilgi alan sarı-kırmızılılar, sahasında zoru başarmayı deneyecek. İlk maçı 3 farkla kaybeden Galatasaray, maçı en az 3 farkla kazandığı takdirde karşılaşma uzatmalara gidecek. 4 veya daha fazla farklı galibiyetler ise temsilcimizi üst tura taşıyacak. Diğer tüm sonuçlar ise AZ Alkmaar’ın lehine olacak.

Haberin Devamı

Galatasaray’da ilk maçta kırmızı kart gören Kaan Ayhan, cezası sebebiyle bu maçta forma giyemeyecek. Alvaro Morata ve Ismail Jakobs’un sakatlıkları devam ederken; Yunus Akgün’ün durumu ise belirsizliğini koruyor. Ayrıca ara transfer döneminde takıma katılan isimlerden Ahmed Kutucu, Eren Elmalı, Mario Lemina ve Frankowski; Avrupa Ligi listesinde yer almadığı için bu maçta oynayamayacak.

Galatasaray, daha önce Hollanda ekipleriyle 11 resmi maça çıktı. Temsilcimiz bu maçların 2’sini kazanırken 1 beraberlik ve 8 yenilgi aldı.

Galatasaray – AZ Alkmaar maçına dair öne çıkan istatistikler

Galatasaray’ın bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 9 maçın tamamında karşılıklı goller atıldı.

Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’nde bu sezon oynadığı 9 maçın 7’sinde maç sonu 3.5 gol barajı aşıldı.

Galatasaray, bu sezon evinde oynadığı 18 resmi maçta sadece 1 kez kaybetti. (13 galibiyet, 4 beraberlik)

AZ Alkmaar, bu sezon Avrupa Ligi’nde deplasmanda oynadığı 4 maçı da kazanamadı.

Fenerbahçe avantajı koruma peşinde

UEFA Avrupa Ligi’nde lig etabını 10 puanla 24. sırada bitiren bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise son 16 play-off turunda Anderlecht ile eşleşmişti. İlk maçı sahasında oynayan sarı-lacivertliler, rakibini Tadic, Dzeko ve En Nesyri’nin golleriyle 3-0 yenmeyi başararak büyük avantaj elde etmişti. Fenerbahçe, rakibine 2 farklı kaybetse bile adını üst tura yazdırmış olacak. 3 farklı yenilgi maçı uzatmalara götürecekken; 4 veya daha fazla farklı yenilgi ise Avrupa’ya veda demek. Diğer tüm sonuçlar Fenerbahçe’nin son 16’ya kalmasına yetecek.

Haberin Devamı

Fenerbahçe’de Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku’nun sakatlıkları sürerken; Dominik Livakovic ve İsmail Yüksek’in de sakatlıkları sebebiyle oynaması zor gözüküyor. Öte yandan yeni transferlerden Diego Carlos da sakatlığı sebebiyle UEFA listesine eklenmemişti.

Belçika ekiplerine karşı toplamda 12 resmi maç oynayan temsilcimiz bu maçlarda 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Anderlecht ile öncesinde 7 kez karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 4 kez yenerken 1 kez de mağlup oldu. 2 maçta ise eşitlik bozulmadı.

Anderlecht - Fenerbahçe maçına dair öne çıkan istatistikler

Fenerbahçe'nin Avrupa kupaları tarihinde en fazla mağlup ettiği takım 4 galibiyetle Anderlecht oldu.

Fenerbahçe'nin bu sezon Avrupa'da deplasmanda oynadığı 6 maçta da karşılıklı goller atıldı.

Anderlecht’in son 4 Avrupa maçında ilk yarıda en az 2 gol atıldı.

Anderlecht, Avrupa’da oynadığı son 3 maçı kaybetti.

Kuralar 21 Şubat’ta çekilecek

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ve sonraki turlar için kura çekimi 21 Şubat Cuma günü (yarın) gerçekleştirilecek. Son 16 turu karşılaşmaları 6 ve 13 Mart’ta oynanacak.

Şampiyon Oranlar Misli’de

Şampiyon Oranlar ile fark yaratmaya devam eden Misli, Avrupa Ligi’nde de normalin üzerinde oranlarla heyecanı yükseltiyor. Misli Şampiyon Oran bülteninde Galatasaray’ın kazanır oranı 1.46 yerine 1.50, Fenerbahçe’nin kazanır oranı ise 2.11 yerine 2.20 olarak yer alıyor.

*** Oranlar değişiklik gösterebilir.