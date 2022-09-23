Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray zirvede başladı!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Süper Lig#Adana Demirspor
Galatasaray zirvede başladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2022 07:00

İlk 7 haftada 16 puan toplayan ve averajla 2. sırada yer alan Cimbom son 5 sezonun en iyi başlangıcına imza attı. Dış sahada en çok puan alan (10), en çok koşan, kalecisi en çok kurtarış yapan takım da Galatasaray.

Haberin Devamı

Süper Lig’de sıkıntılı geçen 2021-22 sezonun ardından Galatasaray yeni yönetim, yeni teknik heyet ve yeni oyuncularla birlikte 2022- 23 sezonuna müthiş bir başlangıç yaptı.

Milli araya Adana Demirspor’un averajla ardında 2. sırada giren sarı kırmızılılar 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 16 puan toplarken son 5 sezonun en iyi başlangıcına imza attı.

Galatasaray zirvede başladı

Gözden Kaçmasın

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Türkçe konuşamayan ama Türk statüsünde oynayanlar varGalatasaray Başkanı Dursun Özbek: 'Türkçe konuşamayan ama Türk statüsünde oynayanlar var'Haberi görüntüle

DEPLASMANDA ASLAN GİBİ!

Evinden uzakta oynadığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Cimbom topladığı 10 puanla Süper Lig’de dış sahada en başarılı takım konumunda. Süper Lig’de bu sezon en çok kurtarış yapan kaleci olarak Muslera öne çıkarken, ligin en çok koşan takımı da iç sahada en çok seyircinin maça geldiği takım da Galatasaray.

Haberin Devamı

Galatasaray zirvede başladı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Süper Lig#Adana Demirspor

BAKMADAN GEÇME!

Dikkat, bu kış grip çok güçlü Ne zaman aşı olmalıyız Virüsün tuhaf şekilde davrandığını görüyoruz

Dikkat, bu kış grip çok güçlü! Ne zaman aşı olmalıyız? 'Virüsün tuhaf şekilde davrandığını görüyoruz'

#Grip
New York Times’tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasi başarısına övgü

New York Times’tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasi başarısına övgü

#Recep Tayyip Erdoğan
Fenomenler sezonu açtı: Hayırlı işler anne

Fenomenler sezonu açtı: Hayırlı işler anne

#Sosyal Medya

BAKMADAN GEÇME!

Dikkat, bu kış grip çok güçlü Ne zaman aşı olmalıyız Virüsün tuhaf şekilde davrandığını görüyoruz

Dikkat, bu kış grip çok güçlü! Ne zaman aşı olmalıyız? 'Virüsün tuhaf şekilde davrandığını görüyoruz'

#Grip
New York Times’tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasi başarısına övgü

New York Times’tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasi başarısına övgü

#Recep Tayyip Erdoğan
Fenomenler sezonu açtı: Hayırlı işler anne

Fenomenler sezonu açtı: Hayırlı işler anne

#Sosyal Medya