Galatasaray, Zaniolo transferi için anlaşmak üzere! İşte yeni takımı

Haberin Devamı

Galatasaray’da geleceği en çok merak edilen isimlerin başında gelen Nicolo Zaniolo konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.

İtalyan futbolcunun Serie A’ya geri dönme ihtimali güçlenirken, kulüpler arasında pazarlıklar hız kazandı.

İtalyan basınına göre Udinese tarafından Zaniolo için 1 milyon Euro kiralama bedeli ve 8 milyon Euro satın alma opsiyonu teklif edildi. Oyuncunun ilk yılki maaşı konusunda da problem bulunmuyor. 2,7 milyon Euro’luk ücretin iki aylık kısmı daha önce Galatasaray tarafından ödendiği için yeni kulübüyle anlaşma zemini kolaylaşmış durumda.

Haberin Devamı

Zaniolo cephesi de olası bonservisli transferde maaşının zamana yayılması fikrine sıcak bakıyor. Yıldız oyuncu, bu konudaki son kararını olumlu olarak verdi. Son görüşmeleri menajerleriyle yapacak.