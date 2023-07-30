Galatasaray Zalgiris rövanş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray Zalgiris 2. maç detayları...

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Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Zalgiris rövanş maçı antrenmanları başladı. Sarı-kırmızılılar, 30 Temmuz'da 20.15’te Rams Park’ta yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. Uzatmalarda yediği gol ile sahadan 2-2 berabere ayrılan Galatasaray Zalgiris rövanş maçında tüm gözler İstanbul’da oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Peki, Galatasaray Zalgiris rövanş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

İşte maçın detayları...

Galatasaray Zalgiris rövanş maçı NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Zalgiris arasında Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş karşılaşması 2 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. Mücadele saat 21.30’da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Temsilcimiz Galatasaray turu geçmesi durumunda 3. ön eleme turunda Bulgaristan Ligi ekibi Ludogorets Razgrad ile Slovenya temsilcisi Olimpia Ljubljana mücadelesinin galibiyle eşleşecek.

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GALATASARAY TURU NASIL ATLAR?

Rövanş karşılaşmasında sarı kırmızılılar her türlü galibiyet ile tur atlayan taraf olacak. UEFA organizasyonlarında deplasman golü kuralı kalktığı için, beraberlikte karşılaşma uzayacak. Zalgiris’in kazanması halinde ise Galatasaray Şampiyonlar Ligi’ne veda edecek.