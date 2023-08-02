Canlı anlatım: Galatasaray Zalgiris maçı

Haberin Devamı

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 2-2'nin rövanşında temsilcimiz Galatasaray, Zalgiris ile karşılaşıyor.

CANLI ANLATIM

GALATASARAY 1-0 ZALGIRIS

GOL: 31' Mertens

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Angelino, Abdülkerim, Nelsson, Boey, Berkan, Oliveira, Kerem, Barış Alper, Mertens, Halil

ZALGIRIS: Gertmonas, Pavelic, Hnid, Vucur, Bopesu, Buff, Gorobsov, Kendysh, Mamic, Golubickas, Oyewusi

ZANIOLO KADRODA YOK

Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo, Zalgiris maçının kadrosunda yer almadı.

Galatasaray'ın yedekleri şu şekilde: Ahmet Şen, Dubois, Midtsjö, Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Emin Bayram, Emre Kılınç, Baran Aksaka, Morutan, Hamza Akman, Kazımcan, Bakambu

GALATASARAY ZALGİRİS MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Haberin Devamı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Zalgiris ile karşılaşıyor. Saat 21.30'da başlayan mücadele, D-Smart ekranlarından canlı izlenebilir.

KARŞILAŞMA D-SMART SPOR SMART KANALINDA

Süper Ligin son şampiyonu Galatasaray'ın yeni sezonda taraftarıyla buluştuğu ilk maç Zalgiris mücadelesi naklen ve sadece D-Smart'ta ekrana geliyor.

Icardi, Zaha, Angelino gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katarak Şampiyonlar Ligi grupları için iddiasını ortaya koyan Galatasaray, deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçın rövanşında Zalgiris'i konuk ederken, 21.30'da başlayan mücadele D-Smart 77. kanal Spor Smart ve D-Smart GO'dan canlı yayınlanıyor.

Üstelik D-Smart Mega Paket ağustos ayına özel yıllık sadece 199 TL.