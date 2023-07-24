Galatasaray Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Galatasaray Zalgiris Vilnius maçı yayın bilgileri

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Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu muhtemel rakibi bugün gerçekleştirilen kura çekimi ile birlikte belli oldu. 2. turda Galatasaray Zalgiris Vilnius maçı karşılaşması gerçekleşecek. Sarı-kırmızılılar, 2. turda Zalgiris Vilnius'u elemesi halinde 3. eleme turunda Ludogorets-Olimpija Ljubljana eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Peki, Galatasaray Zalgiris Vilnius maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY ZALGİRİS MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, 2023-2024 sezonunun ilk resmi maçına Avrupa kupalarında çıkacak. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında 25 Temmuz'da Vilniaus LFF Stadı’nda TSİ 19.00’da Litvanya ekibi Zalgiris ile karşılaşacak. Karşılaşma S Sport Plus kanalından canlı olarak yayınlanacak. Mücadelenin rövanşı 2 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak. Zalgiris ise 1. Ön Eleme Turu’nda Kuzey Makedonya temsilcisi Struga’yı 0-0 ve 2-1’lik skorlarla geçti.

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Galatasaray Zalgiris MAÇI HAKEMLERİ BELLİ OLDU!

Zalgiris - Galatasaray maçını Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho yönetecek. Godinho'nun yardımcılarını Rui Teixeira ile Pedro Almeida yapacak.

Maçın dördüncü hakemi de Ricardo Baixinho olacak. VAR'da da Tiago Martins görev yapacak.