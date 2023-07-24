×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor Haberleri

Galatasaray Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Galatasaray Zalgiris Vilnius maçı yayın bilgileri

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray Zalgiris#Galatasaray Zalgiris Maçı Ne Zaman#Şampiyonlar Ligi Galatasaray
Galatasaray Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Şampiyonlar Ligi Galatasaray Zalgiris Vilnius maçı yayın bilgileri
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2023 17:42

Galatasaray Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu muhtemel rakibi bugün belli oldu. Sarı-kırmızılılar, 2. turda Zalgiris Vilnius'u elemesi halinde 3. eleme turunda Ludogorets-Olimpija Ljubljana eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Peki, Galatasaray Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Galatasaray Zalgiris Vilnius maçı yayın bilgileri...

Haberin Devamı

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu muhtemel rakibi bugün gerçekleştirilen kura çekimi ile birlikte belli oldu. 2. turda Galatasaray Zalgiris Vilnius maçı karşılaşması gerçekleşecek. Sarı-kırmızılılar, 2. turda Zalgiris Vilnius'u elemesi halinde 3. eleme turunda Ludogorets-Olimpija Ljubljana eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Peki, Galatasaray Zalgiris Vilnius maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY ZALGİRİS MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, 2023-2024 sezonunun ilk resmi maçına Avrupa kupalarında çıkacak. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında 25 Temmuz'da Vilniaus LFF Stadı’nda TSİ 19.00’da Litvanya ekibi Zalgiris ile karşılaşacak. Karşılaşma S Sport Plus kanalından canlı olarak yayınlanacak. Mücadelenin rövanşı 2 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak. Zalgiris ise 1. Ön Eleme Turu’nda Kuzey Makedonya temsilcisi Struga’yı 0-0 ve 2-1’lik skorlarla geçti.

Haberin Devamı

Galatasaray Zalgiris MAÇI HAKEMLERİ BELLİ OLDU!

Zalgiris - Galatasaray maçını Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho yönetecek. Godinho'nun yardımcılarını Rui Teixeira ile Pedro Almeida yapacak.

Maçın dördüncü hakemi de Ricardo Baixinho olacak. VAR'da da Tiago Martins görev yapacak.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray Zalgiris#Galatasaray Zalgiris Maçı Ne Zaman#Şampiyonlar Ligi Galatasaray