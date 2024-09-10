Galatasaray, Zalewski'yi almak için İtalya'da! Orta sahaya Chukwuemeka iddiası

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Sarı kırmızılıların kanattaki 1 numaralı adayı Roma’lı Nicola Zalewski. La Gazzetta dello Sport sarı kırmızılıların Roma’ya 8 milyon Euro bonservis önerdiğini, yıllık 350 bin Euro kazanan Polonyalı futbolcuya ise 2 milyon Euro maaş teklif edildiğini yazdı.

Zalewski’nin 2.5 milyon Euro talep ettiği belirtilirken İtalya’da bulunan Galatasaraylı yöneticiler İtalya'nın başkentine giderek hem 22 yaşındaki futbolcu hem Roma ile görüşmelerini sürdürüyor.

Calciomercato da Nicola Zalewski ile anlaşma sağlanamaması durumunda Galatasaray’ın şehrin diğer takımı Lazio’dan Luca Pellegrini’yi renklerine katmaya çalışacağı iddia etti.

ORTA SAHAYA CHUKWUEMEKA

Bu arada orta saha için gündemdeki ismin Chelsea’li Carney Chukwuemeka olduğu belirtildi. Chelsea’nin, bu sezon hiç süre almayan 20 yaşındaki futbolcunun tekliflere açık olduğu ifade edilirken Galatasaray ise kiralık gelmesi için Chukwuemeka’yı ikna etmeye çalışıyor.