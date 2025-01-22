Galatasaray Zaha ayrılığını KAP'a bildirdi! İşte yeni takımı

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Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Dazet Wilfried Armel Zaha'nın, Olimpik Lyon ile olan kiralık sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiş ve futbolcunun, Charlotte FC'ye 17 Ocak 2026 tarihine kadar geçici transferi konusunda Major League Soccer, L.L.C. ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Bu anlaşmaya göre Charlotte, sarı-kırmızılı kulübe 2 milyon 800 bin ABD Doları tutarında geçici transfer bedeli ödeyecek. Zaha ayrıca ücretlerinin net 2 milyon 376 bin Euro'luk kısmından feragat etti.

Zaha, Charlotte ile 15 MLS normal sezon maçı oynaması ya da 15 Aralık 2025 tarihine kadar yazılı bildirimde bulunması halinde, kiralama süresi 30 Haziran 2026 tarihine kadar uzayacak. Kiralama süresinin uzaması durumunda Charlotte, Galatasaray'a 1 milyon 300 bin dolar ek kiralama ödemesi yapacak. Zaha da ücretlerinin net 800 bin Euro'luk kısmından feragat edecek.

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Ayrıca, 2025 MLS Normal Sezonu'nda futbolcunun performansına bağlı olarak Charlotte, sarı-kırmızılı kulübe maksimum 1 milyon 100 bin dolar tutarında performans bonusları ödeyecek.

Kiralama süresi uzatılırsa, 2026 MLS Normal Sezonu'nda futbolcunun performansına bağlı olarak Charlotte, Galatasaray'a maksimum 150 bin dolar tutarında performans bonusu daha verecek.

Game-breaker. Headline-maker. Ready to don the Black & Blue.



𝐖𝐈𝐋𝐅𝐑𝐈𝐄𝐃 𝐙𝐀𝐇𝐀 𝐈𝐒 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋𝐋𝐘 𝐅𝐎𝐑 𝐓𝐇𝐄 𝐂𝐑𝐎𝐖𝐍 👑 pic.twitter.com/9Wvt9pyMre — Charlotte FC (@CharlotteFC) January 22, 2025

ZAHA'NIN GALATASARAY VE LYON PERFORMANSLARI

2023 yazında Crystal Palace'tan bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olan Zaha, sarı-kırmızılı forma altında geçirdiği bir sezonda 43 maça çıktı ve 10 gol - 5 asistlik performans sergiledi.

Bu sezonun başında Olimpik Lyon'a kiralanan Fildişili yıldız futbolcu, Fransız ekibinde yalnızca 6 maçta 112 dakika şans buldu ve 1 asist üretmişti.