Galatasaray, Yusuf Akçiçek ile anlaştı! Al Hilal'den maaş kolaylığı

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Batrakov ve Rafael Leao transferlerinin ardından rota stopere ve forvete çevrilmişti. Savunmaya yerli bir oyuncu alınması kararlaştırılırken, Yusuf Akçiçek için son 1 haftadır yoğun şekilde yürütülen görüşmelerde artık son noktaya gelindi.

Galatasaray altyapısında futbola başlayan ancak devamında Fenerbahçe altyapısına giden Yusuf, burada profesyonel olmuştu. 20 yaşındaki stoper, geçtiğimiz yaz Al Hilal’e 22 milyon Euro bedelle satılmıştı.

Arabistan ekibi, kontenjanında yer açmak adına Yusuf’u kiralık vermeye sıcak bakarken, kulüpler arasındaki pazarlıklar da noktalanmak üzere. Oyuncu tarafı ise zaten ikna edildi.

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Suudi Arabistan’da yıllık yaklaşık 6 milyon Dolar maaş alan Yusuf’un ücretinin bir bölümünü Al Hilal karşılayacak. Galatasaray’a bu transferin maliyetinin toplamda 3-4 milyon Dolar civarında olması bekleniyor.

Bu rakamın direkt kiralama bedeli şeklinde ödenme ihtimali de bulunuyor. Sol stoperin kadroya katılmasıyla birlikte Abdülkerim Bardakcı’ya alternatif oyuncu problemi de çözülmüş olacak.