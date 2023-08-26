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Galatasaray, Yunus Akgün'ün transferini açıkladı

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#Transfer#Galatasaray#Yunus Akgün
Galatasaray, Yunus Akgünün transferini açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2023 23:14

Galatasaray, Yunus Akgün'ün Leicester City'ye kiralandığını duyurdu.

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Galatasaray, Yunus Akgün'ün Leicester City'ye zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün’ün 2023-2024 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Leicester City Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Leicester City Football Club Limited, şirketimize 500.000 euro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Futbolcunun şarta bağlı transfer bedeli 9.000.000 eurodur. Ayrıca, Leicester City Football Club Limited‘e futbolcunun transferinin gerçekleşmesi ve ileride üçüncü bir kulübe transfer olması durumunda satış bedeli kârının %15'i şirketimize ödenecektir"

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#Transfer#Galatasaray#Yunus Akgün

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