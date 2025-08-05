Galatasaray, Yunus Akgün ile nikah tazeledi!

Güncelleme Tarihi:
Yaz transfer dönemi çalışmalarına devam eden Galatasaray, milli futbolcusu Yunus Akgün ile 4 yıllık yeni bir sözleşme imzalandığını açıkladı.
Sarı - kırmızılı ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;
"Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün'ün sözleşmesi 2028-2029 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Galatasaray altyapısından yetişen Yunus, 2018 yılında A takıma yükselirken 2020-2022 yılları arasında Adana Demirspor'da kiralık olarak oynadı. 2023-2024 sezonunda da İngiliz ekibi Leicester City'de forma giyen milli futbolcu, geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da tamamladı.
YUNUS AKGÜN'ÜN RAKAMLARI
25 yaşındaki kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 44 müsabakada forma giydi ve 12 gol, 14 asistlik performans sergiledi.