Galatasaray, Yunus Akgün ile nikah tazeledi!

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Yaz transfer dönemi çalışmalarına devam eden Galatasaray, milli futbolcusu Yunus Akgün ile 4 yıllık yeni bir sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı - kırmızılı ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün'ün sözleşmesi 2028-2029 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Galatasaray altyapısından yetişen Yunus, 2018 yılında A takıma yükselirken 2020-2022 yılları arasında Adana Demirspor'da kiralık olarak oynadı. 2023-2024 sezonunda da İngiliz ekibi Leicester City'de forma giyen milli futbolcu, geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da tamamladı.

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YUNUS AKGÜN'ÜN RAKAMLARI

25 yaşındaki kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 44 müsabakada forma giydi ve 12 gol, 14 asistlik performans sergiledi.