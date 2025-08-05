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Galatasaray, Yunus Akgün ile nikah tazeledi!

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#Galatasaray#Yunus Akgün#Süper Lig
Galatasaray, Yunus Akgün ile nikah tazeledi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2025 22:37

Galatasaray, iç transferde hız kesmiyor. Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Metehan Baltacı ve Barış Alper Yılmaz ile sözleşme yenileyen sarı - kırmızılılar, milli futbolcu Yunus Akgün'le de nikah tazeledi.

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Yaz transfer dönemi çalışmalarına devam eden Galatasaray, milli futbolcusu Yunus Akgün ile 4 yıllık yeni bir sözleşme imzalandığını açıkladı. 

Sarı - kırmızılı ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün'ün sözleşmesi 2028-2029 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Galatasaray altyapısından yetişen Yunus, 2018 yılında A takıma yükselirken 2020-2022 yılları arasında Adana Demirspor'da kiralık olarak oynadı. 2023-2024 sezonunda da İngiliz ekibi Leicester City'de forma giyen milli futbolcu, geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da tamamladı.

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YUNUS AKGÜN'ÜN RAKAMLARI

25 yaşındaki kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 44 müsabakada forma giydi ve 12 gol, 14 asistlik performans sergiledi.

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#Galatasaray#Yunus Akgün#Süper Lig

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