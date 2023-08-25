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Galatasaray, Yunus Akgün için Leicester City ile anlaştı

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#Transfer#Galatasaray#Yunus Akgün
Galatasaray, Yunus Akgün için Leicester City ile anlaştı
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2023 07:00

Galatasaray bir süredir Yunus Akgün’ün kiralanmasıyla ilgili olarak görüştüğü İngiltere Championship ekibi Leicester City ile anlaştı.

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Taraflar arasında yapılan anlaşmaya göre Leicester, satın alma opsiyonuyla kiraladığı 23 yaşındaki futbolcu için Galatasaray'a 500 bin Euro ödeyecek. Leicester City Premier Lig’e çıkarsa ve Yunus imzadan sonraki maçların yarısında oynarsa mavi beyazlılar 9 Milyon Euro karşılığında futbolcunun bonservisini alabilecek.

SONRAKİ SATIŞTAN %15 PAY

Leicester Premier Lig’e çıkamasa da Ada ekibi bu kez 8 milyon Euro karşılığında oyuncuyu alabilecek. Mavi beyazlılar, Yunus’u aldıktan sonra başka kulübe satarsa Galatasaray’a yüzde 15 pay verecek.

Yunus bu sezon sarı kırmızılılarda 5 maçta forma giydi.

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#Transfer#Galatasaray#Yunus Akgün

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