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Galatasaray, Yunanistan'da kazandı

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#Galatasaray#Promitheas#Basketbol
Galatasaray, Yunanistanda kazandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2024 21:40

Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. haftasında Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda Yunanistan'ın Promitheas takımını 79-75 mağlup etti.

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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. haftasında deplasmanda Yunanistan'ın Promitheas takımını 79-75 yendi.

Salon: Dimitris Tofalos Arena

Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Peter Praksch (Macaristan), Michal Proc (Polonya)

Promitheas: Walker 25, Lountzis 7, Chrysikopoulas 8, Iwundu 17, Williams 2, Perry 3, Bazinas, Kenny Williams, Lagios, Hernandez 11, Varnado 2

Galatasaray: Livingston 17, Cummings 21, Blumbergs 13, Palmer 4, Delgado 14, Sadık Emir Kabaca 7, Samet Geyik, Izundu 3, Buğrahan Tuncer, Göksenin Köksal

1. periyot: 17-19

Devre: 38-40

3. periyot: 48-61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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#Galatasaray#Promitheas#Basketbol

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