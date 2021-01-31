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GeriFutbol Galatasaray, Youssouf Ndayishimiye transferini bitirmek istiyor
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Futbol
Haber Giriş: 31.01.2021 - 09:41 | Son Güncelleme:

Galatasaray, Youssouf Ndayishimiye transferini bitirmek istiyor

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Galatasaray, Youssouf Ndayishimiye transferini bitirmek istiyor
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Galatasaray, Yeni Malatyaspor'un orta sahası Youssouf Ndayishimiye için transfer girişimlerini hızlandırdı. Görüşmelerin son aşamaya geldiği belirtiliyor.

"Galatasaray gibi bir takımda oynamak her oyuncunun hedefidir" açıklamasını yapan Youssouf Ndayishimiye, menaceriyle birlikte Sarı-Kırmızılı kulüple görüşerek her konuda anlaşmaya vardı.

Genç futbolcunun transferinde son sözü Yeni Malatyaspor Yönetimi söyleyecek. Galatasaray, son olarak oyuncunun bonservisine 1.1 milyon Euro önerdi. Yeni Malatya cephesi ise 1.8 milyon Euro talep ediyor.

Aradaki farkın bugün eritilmesi halinde, oyuncu vakit kaybetmeden Florya'nın yolunu tutacak. Teknik patron Fatih Terim, orta sahadaki defansif gücü nedeniyle Ndayishimiye'yi kadrosunda görmek istiyor. Galatasaray Yönetimi, bu transfer için artık beklemeye geçmiş durumda. (Fanatik)

Galatasaray, Youssouf Ndayishimiye transferini bitirmek istiyor

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