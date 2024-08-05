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Galatasaray Young Boys maçı ne zaman oynanacak? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, rakibi kim?

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#Galatasaray#Young Boys#Şampiyonlar Ligi
Galatasaray Young Boys maçı ne zaman oynanacak Galatasarayın Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, rakibi kim
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2024 15:52

Galatasaray Young Boys maçı ne zaman oynanacağı ile gündemde yer alıyor. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’ndaki rakibi, İsviçre Nyon’daki UEFA merkezinde çekilen kura ile belli oldu. Sarı Kırmızı ekip, bu turda İsviçre’nin Young Boys takımıyla eşleşti. Peki, Galatasaray Young Boys maçı ne zaman oynanacak? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? İşte, o detaylar

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Galatasaray Young Boys maçı, Sarı Kırmızılı ekibimiz için kritik bir öneme sahip olacak. Play Off'un ilk mücadelesini deplasmanda oynayacak olan Galatasaray, ikinci ayak turunu evinde oynayacak. Peki, Galatasaray Young Boys maçı ne zaman oynanacak? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? İşte, o detaylar

GALATASARAY YOUNG BOYS MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Play-off ilk ayak maçı 20 veya 21 Ağustos tarihlerinde rakip sahada oynanacak. İkinci ayak mücadelesi ise 27 veya 28 Ağustos tarihlerinde İstanbul'da olacak.

Young Boys, geçtiğimiz sezonu İsviçre şampiyonu olarak tamamladı. Normal sezonu 65 puanla lider geçen Bern ekibi, şampiyonluk grubunda en yakın rakibine 12 puan fark atarak ipi göğüsledi. 32 maçta 12 golü bulunan 1999 doğumlu forvet Joel Monteiro, takımının en skorer oyuncusu oldu.

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Bu sezon lige istediği başlangıcı yapamayan İsviçre ekibi, ligde oynadığı 4 maçta bir puan toplayabildi.

Maçlarını Bern’de bulunan 35 bin kişi kapasiteli Wankdorf’ta oynayan Young Boys takımının teknik direktörlüğünü ise Patrick Rahmen yapıyor.

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#Galatasaray#Young Boys#Şampiyonlar Ligi

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