GALATASARAY - YOUNG BOYS MAÇI CANLI YAYIN || Şampiyonlar Ligi Galatasaray - Young Boys rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi?

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Galatasaray - Young Boys rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? Şampiyonlar Ligi play-off eleme turu rövanş maçı öncesinde iki takımın taraftarları başta olmak üzere karşılaşmayı canlı yayında takip etmek isteyen sporseverler merak içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor. Karşılaşmayla ilgili merak edilen ayrıntılar belli oldu. İşte, Galatasaray - Young Boys rövanş maçı saati ve kanalı...

GALATASARAY - YOUNG BOYS MAÇI CANLI YAYIN KANALI VE SAATİ

Galatasaray - Young Boys rövanş maçı 27 Ağustos Salı günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Canlı yayını online olarak TRT TABİİ üzerinden aşağıdaki uzantıya giriş yaparak izleyebilirsiniz.

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GALATASARAY - YOUNG BOYS MAÇI'NIN HAKEMİ KİM?

Galatasaray ile Young Boys arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off eleme turu rövanş karşılaşmasını Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas yönetecek. Eskas'ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Mohammed Usman Aslam olacak.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.



Futbolcuların 2 grup halinde 8'e 2 pas çalışması yaparak sürdürdükleri idmanın ikiye iki oyun ve topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdiği aktarıldı. Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.