Galatasaray, Young Boys karşısına dev bir servet ve transfer için çıkıyor! Okan Buruk ilk 11'ini belirledi

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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında bu akşam İsviçre’nin Young Boys takımını ağırlayacak. RAMS Park’ta saat 22.00’de başlayacak ve Norveçli hakem Espen Eskas yöneteceği karşılaşma, TRT 1 ile Tabii platformundan naklen yayınlanacak. Galatasaray’da, İsviçre’deki ilk maçta kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakçı yok. Zaha da hastalığı nedeniyle kadroya alınmadı. Sakatlığı süren Davinson Sanchez’in oynayıp oynamayacağı ise bugün netleşecek. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk da tıpkı ilk maçta olduğu gibi bugün de cezası nedeniyle maçı saha kenarından değil, tribünden izleyecek.

Gözden Kaçmasın Galatasaray'da Wilfried Zaha gelişmesi Haberi görüntüle

DEV BiR SERVETE 90 DAKiKA UZAKTA

Sarı kırmızılı takım için bugünkü Young Boys karşılaşmasının ‘sezonun dönüm noktası’ olacağını söylemek kesinlikle yanlış olmaz zira rakibini eleyip Şampiyonlar Ligi’ne kalırsa;

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18.6 MiLYON EURO ‘AYAK BASTI’

1- Şampiyonlar Ligi’ne ayak bastı parası olarak UEFA’dan 18 milyon 620 bin Euro almaya hak kazanacak. Ayrıca sonraki aşamada alacağı her galibiyet ve beraberlik için para ödülünü kasasına koyacak.

GEREKEN TRANSFER YAPILABiLECEK

2- UEFA’dan gelecek parayla şu an kapalı olan transfer bütçesinde limit açılacak ve bu sayede başta sol bek olmak üzere takviye ihtiyacı duyduğu mevkilere oyuncu alabilecek.

ELEŞTiRi AZALIR, ÖZ GÜVEN ARTAR

3- Süper Kupa’daki 5-0’lık Beşiktaş mağlubiyeti ve Young Boys karşısında ilk maçta alınan 3-2’lik yenilgi nedeniyle eleştirilere hedef olan Okan Buruk ve oyuncular rahatlayacak ve takımın öz güveni yerine gelecek.

ÇEKYA’YI YAKALAMA ŞANSI

4- Galatasaray'ın Young Boys önünde alacağı bir galibiyet UEFA ülke puanı sıralamasında halen 10. basamakta yer alan Türkiye’nin 9. sıradaki Çekya ile arasındaki farkı kapatma şansını artıracak.

CiMBOM 2 FARKLI SKORLA KAZANIRSA DEVLER LiGi’NE KALIR

Deplasmandaki ilk maçı 3-2 kaybeden Galatasaray, 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi’ne girebilmek için 2 farklı galip gelmek zorunda. Müsabaka 1 farkla sarı kırmızılı ekibin üstünlüğüyle sona ererse uzatmalara geçilecek. Uzatmalarda da sonuç değişmezse turu geçen tarafı penaltı atışları belirleyecek. Beraberlik ve mağlubiyet hallerinde ise Young Boys Şampiyonlar Ligi’ne kalacak. Elenen takım yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarından devam edecek. Fenerbahçe’nin doğrudan katıldığı Kupa-2’nin gruplarına, Lugano’yu elediği takdirde Beşiktaş da kalacak.

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