Galatasaray, Younes Belhanda'nın yeminli tercümeli röportajını paylaştı!

Galatasaray, Younes Belhanda ile sözleşmesini feshettikten kısa bir süre sonra Belhanda'nın Sivasspor maçının ardından verdiği röportaj hakkında paylaşımda bulundu.

Sarı kırmızılı ekip, Younes Belhanda'nın noter onaylı yeminli tercümeli röportajını ve Faslı futbolcunun sözlerini paylaştı.

Galatasaray'ın paylaştığı yeminli tercümeli röportaj şu şekilde;

Gazeteci: Bugün saha oyununu biraz etkiledi mi? Hem Belhanda hem de Galatasaray takımına?

Younes Belhanda: Elbette bizi etkiliyor. Biz Galatasaray'ız. Normal olarak, Galatasaray yöneticilerinin bir çözüm bulması lazım.

Bizlerin, futbol oynadığımızı biliyorlar. Pas vermeyi, pasları ikilemeyi seven insanlarız. Biz çözüm bulmalısın. Hiç durmadan Twitter'da, Instagram'da kendini seyretmemek, basında olup bitenlere bakmamak lazım. Gel statla ilgilen. Sahada mücadele eden/oynayan biziz,

Dolayısıyla, hafta sonu oynayabilmemiz için her şeyi yapmaları ve oynamak için en iyi koşulları sağlamaları gerekiyor. Antrenman merkezimiz bile buradan daha iyi. Bu normal mi? Üstelik her gün Florya'da antrenman yapıyoruz. Ve Florya'daki saha buradakinden daha iyi. Bu normal mi? Bu normal değil.

BU SÖZLER AYRILIĞI GETİRDİ

Galatasaray, Belhanda için yaptığı KAP açıklamasında ''Profesyonel Futbolcu Younes Belhanda ile Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. arasında akdedilen 3 Temmuz 2017 tarihli Profesyonel Futbolcu Transfer Sözleşmesi, Younes Belhanda'nın 7 Mart 2021 tarihli Galatasaray A.Ş. - Demir Grup Sivasspor müsabakasından sonra BEIN Sports ile yapmış olduğu röportajda Kulüp'ün imajına ve Kulüp Yönetim Kurulu Üyelerinin saygınlıklarına zarar veren ve hakarete varan beyanlarda bulunması sebebiyle ve daha öncesinde de Sözleşme ve Kulüp İç Disiplin Yönetmeliklerine ısrarlı şekilde aykırılık teşkil eden eylemlerde bulunmasının, taraflar arasındaki ilişkiyi çekilmez hale getirmiş olması nedeniyle, Younes Belhanda'nın Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi, FIFA Oyuncuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın 14. Maddesi uyarınca 10 Mart 2021 tarihinden itibaren derhal, tek taraflı ve haklı sebeple feshedilmiştir.'' sözlerini kullanmıştı.

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