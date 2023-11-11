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Galatasaray Yönetimi'ne 'Şampiyonlar Ligi'nden çekilin' çağrısı

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#Galatasaray#Şampiyonlar Ligi#Adnan Yılmaz
Galatasaray Yönetimine Şampiyonlar Liginden çekilin çağrısı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2023 15:15

Galatasaray Genel Kurul Üyesi Ankaralı iş insanı Adnan Yılmaz, sarı-kırmızılı takımın başkanı Dursun Özbek ve yönetim kuruluna 'Şampiyonlar Ligi'nden çekilin' çağrısı yaptı.

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Galatasaray Genel Kurul Üyesi Adnan Yılmaz, "Bayern Münih ile Almanya'da oynanan Şampiyonalar Ligi maçında Galatasaray'ın galibiyeti kesin olarak elinden alınmıştır. Bunun sorumlusu hakem ve bu hakeme maç veren UEFA yönetimidir. Faturayı da ödemesi gereken UEFA'dır, mağdur olan Galatasaray değildir. Goller incelenip ona göre sonuç açıklanmalı. Bu maçın sonucu goller incelendiğinde Galatasaray’ın ofsayt olan golü geçerlilik kazanmalı ve Bayern Munih tarafından ofsayttan atılan gol iptali edilmeli. Maç sonucu Galatasaray’ın 2-1 üstünlüğü ile bittiği açıktır. UEFA şerefini kurtarmayacaksa, Şampiyonlar Ligi'nden çekilerek UEFA'ya gerekli ahlak dersi verilmelidir. Galatasaray adı çok büyüktür. Eğer Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden çekilirse UEFA hatasını düzeltecektir. Hakeme ceza vermek, Galatasaray’ın mağduriyetini ortadan kaldırmıyor. UEFA’nın görevi hakeme ceza değil adaleti sağlanmaktı" dedi.

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Galatasaray Yönetimine Şampiyonlar Liginden çekilin çağrısı

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#Galatasaray#Şampiyonlar Ligi#Adnan Yılmaz

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