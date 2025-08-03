Galatasaray yönetiminden yeni karar! Kaleci transferinde rota değişti

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Osimhen’in ardından Galatasaray’da transferin ana gündemi; kaleci. Sarı-Kırmızılılar, bu hafta 1 numara konusunu çözüme kavuşturmak amacında.

EDERSON'DA MALİYET BÜYÜK

Ederson ve Alisson gibi üst profil isimlere yönelen Galatasaray’da, yüksek maliyetleri nedeniyle iki file bekçisinin gelmesi de zor gözüküyor. Manchester City’nin Ederson konusunda beklentisi 20 milyon Euro. Bu rakam pazarlıklarda aşağı çekilse bile Brezilyalı yıldız eldivenin maaş beklentisi 7-8 milyon Euro seviyelerinde.

ALISSON DA AYNI ŞEKİLDE

Alisson’un da hem istediği maaş yüksek hem de Liverpool’un bonservis talebi var.

JOHN VICTOR'DA RAKİPLER ARTIYOR

Muslera sonrası için kaleci arayışlarına sezon içinde başlayan Galatasaray’ın uzun süredir takip ettiği isimlerden biri de John Victor’du. Cim Bom, Botafogo’nun 29 yaşındaki file bekçisi için hâlâ masada. Fakat Brezilyalı eldivenin talipleri her geçen gün artıyor. Manchester United ve Everton’ın ilgilendiği söylenen Victor konusunda son olarak West Ham United’ın Botafogo’ya 8 milyon Euro’luk bonservis teklifinde bulunduğu belirtildi. Galatasaray Yönetimi, Victor konusunda efsane kalecisi Taffarel’den bilgi almıştı.

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ROTA YENİDEN SOMMER!

Son gelişmelerin ardından rota yeniden Inter’in 36 yaşındaki file bekçisi Yann Sommer’e döndü. 1 yıl sözleşmesi var Sommer’in Inter’le 1 yıl kontratı kaldı. Dolayısıyla bonservisi daha uygun rakamlara çözülebilir.

GÖRÜŞMELER OLUMLUYDU

İsviçreli file bekçisi ile birkaç hafta önce yapılan görüşmelerde önemli mesafe katedilmişti. Bu hafta tecrübeli eldiven ile yeniden masaya oturulması bekleniyor. Teknik direktör Okan Buruk da yaptığı son açıklamada kaleci transferinde en doğru tercihi yapacaklarını söylemişti.