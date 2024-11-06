Galatasaray yönetiminden Tottenham maçı öncesi dev prim

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UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, Perşembe günü sahasında İngiliz ekibi Tottenham ile karşı karşıya gelecek.

Bu mücadele öncesinde sarı kırmızlı ekipte yönetimden futbolculara jest geldi. Son 1 ayın tüm alacakları ve maç primleri, futbolcuların hesaplarına yatırıldı.

Fanatik'in haberine göre Başkan Dursun Özbek'in Tottenham galibiyeti için de toplamda 1 milyon euro civarında bir prim vermeyi planladığı ve bu kararını maçtan önce takımla paylaşacağı aktarıldı.

Avrupa kupalarında 322. maç



Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 321 kez oynadı. Bu maçlarda Aslan, 115 defa sahadan galip ayrılırken, 121 kez de rakiplerine mağlup oldu. 85 karşılaşmada ise berabere kaldı. Geride kalan müsabakalarda sarı-kırmızılılar, rakip fileleri 438 kez havalandırırken, kalesinde 482 gol gördü.

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Avrupa Ligi'nde 97 müsabakaya çıktı



Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda bugüne kadar 97 kez sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu mücadelelerde 39 galibiyet, 32 beraberlik ve 26 mağlubiyet aldı. Cimbom, bu müsabakalarda 155 gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 125 gole engel olamadı.



Okan Buruk'un Avrupa karnesi



Okan Buruk, Galatasaray'daki teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarında 19 maç oynadı. Buruk, Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerinde 14, Avrupa Ligi'nde de 5 olmak üzere oynadığı 19 karşılaşmanın 9'unu kazanırken, 6'sını ise kaybetti. 4 müsabaka da berabere tamamlandı.



Yunus Akgün'den, Avrupa Ligi'nde 3 maçta 3 gol



Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Trendyol Süper Lig'in yanı sıra Avrupa Ligi'nde de fileleri havalandıran Akgün, toplam 5 gole imza attı. 24 yaşındaki futbolcu, Avrupa Ligi'nde oynadıkları PAOK, RFS ve Elfsborg karşılaşmalarında da 1'er kez gol sevinci yaşadı.



İngiliz takımlarıyla 24. randevu



Galatasaray ile Tottenham, UEFA organizasyonlarında bugüne kadar hiç rakip olmadı. Sarı-kırmızılılar, ayrıca bugüne kadar İngiliz takımlarıyla 23 kez mücadele ederken, 4 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Aslan, bu süreçte Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Leeds United, West Bromwich Albion ile karşılaştı.



Tottenham ise Türkiye'den sadece Beşiktaş ile karşı karşıya gelirken, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.



Premier Lig'in en golcü takımı



Tottenham, Premier Lig'de bu sezon 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 16 puanla 7. sırada bulunuyor. Ange Postecoglou'nun öğrencileri, oynadığı 10 müsabakada 22 gol atarken, bu performansıyla liginde en golcü takımı konumunda bulunuyor. İngiliz temsilcisi, kalesinde ise 11 gol gördü.

Tottenham'da sakatlıkları bulunan Micky van de Ven, Djed Spence, Wilson Odobert, Cristian Romero ve Richarlison'un oynaması beklenmiyor.



Galatasaray'dan 11 maçlık seri



Bu sezon son olarak Young Boys'a kaybeden Galatasaray, daha sonra oynadığı müsabakalarda yenilmedi. Sarı-kırmızılılar geride kalan 8'i Trendyol Süper Lig, 3'ü UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam 11 mücadelede, 9 galibiyet elde ederken, 2 kez de berabere kaldı. Cimbom, en son ligde evinde oynadığı Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup etti.



Fernando Muslera'nın cezası bitti



Young Boys ile oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında kırmızı kart görmesinden dolayı UEFA'dan 3 maç men cezası alan Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Tottenham karşılaşmasıyla kalesine dönecek. Muslera; PAOK, RFS ve Eflsborg müsabakalarında cezasından dolayı oynayamamıştı. Bu maçlarda kalede Günay Güveç yer almıştı.



Sarı-kırmızılılarda Macar futbolcu Roland Sallai, UEFA listesinde olmadığı için kadroda yer almayacak. Sakatlığı sonrasında bireysel çalışmalarını sürdüren Senegalli futbolcu Ismail Jakobs'un da kadroda olması beklenmiyor.



Davinson Sanchez eski takımına karşı



Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Davinson Sanchez, bu maçla birlikte eski takımına karşı mücadele edecek. 28 yaşındaki defans oyuncusu, 2017-2023 yılları arasında Tottenham'da forma giydi. Sarı-kırmızılılar, Sanchez'i 2023 yılının yaz transfer döneminde kadrosuna katmıştı.



Lawrence Visser düdük çalacak



Galatasaray - Tottenham maçını Belçika Futbol Federasyonu'ndan Lawrence Visser yönetecek. Visser'in yardımcılıklarını Rien Vanyzere ile Thibaud Nijssen yapacak. Maçın 4. hakemi de Simon Bourdeaud'hui olacak. Müsabakada VAR'da Bram Van Driessche, AVAR'da da Jan Boterberg görev yapacak.