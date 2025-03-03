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Galatasaray yönetiminden Okan Buruk'a destek!

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#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig
Galatasaray yönetiminden Okan Buruka destek
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2025 17:22

Son 6 maçta 1 galibiyet alabilen Galatasaray'da eleştiri oklarının hedefi olan teknik direktör Okan Buruk'a sarı-kırmızılı yönetimden destek geldi.

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Süper Lig’in 26. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa’yla 3-3 berabere kalan Galatasaray zirve yarışında yara aldı. Derbiden ikili averajı cebine koyarak çıkan Galatasaray 6 puanlık farkın 4’e düşmesine engel olamadı.

Son dört resmi maçında da berabere kalan sarı-kırmızılılar, bu sezon ligde ilk kez üst üste iki maçta puan kaybetti.

ELEŞTİRİLER TRİBÜNE SİRAYET ETTİ

Sosyal medyada bir süre önce başlayan eleştiriler tribüne de sirayet etti.

Türkiye Kupası’nda Konyaspor’u yenemeyen ve grubunu ikinci sırada tamamlayan Galatasaray’da statta protestolar da yükselmişti.

Kasımpaşa karşısında da öne geçtiği maçta kabusu yaşayan sarı-kırmızılılarda Okan Buruk en çok konuşulan isim oldu.

OKAN BURUK'A YÖNETİMDEN DESTEK GELDİ

Habertürk'ün haberine göre; Yoğun eleştirilerin odağında bulunan Okan Buruk’a ilk destek ise Galatasaray yönetiminden geldi.

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Futboldan sorumlu yöneticiler Okan Buruk’la yaptıkları görüşmede eleştirilere takılıp kalmamasını istedi.

Son iki sezonda şampiyonluğa ulaşılmasını hatırlatan yöneticiler bu takımın bir kez daha şampiyon olacağına dair inançlarının tam olduğunu dile getirdi.

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#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig

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