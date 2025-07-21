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Galatasaray yönetiminden İlkay Gündoğan'a: '4 milyon Euro'yu kabul ediyorsan gel!'

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#Galatasaray#İlkay Gündoğan#Dursun Özbek
Galatasaray yönetiminden İlkay Gündoğana: 4 milyon Euroyu kabul ediyorsan gel
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2025 07:00

Galatasaray yönetiminden Manchester City'in yıldız orta sahası İlkay Gündoğan'a mesaj net bir şekilde iletildi.

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Galatasaray ile İlkay Gündoğan arasındaki transfer görüşmesin detayları ortaya çıkmaya başladı.

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İLKAY 8 İSTEDİ, G.SARAY 'EN FAZLA 4' DEDİ

Manchester City ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki futbolcu, bonservisini bedelsiz olarak alabileceğini sarı kırmızılı kulübe bildirdi. İlkay adına görüşmeleri yürüten amcası İlhan Gündoğan, oyuncunun yıllık net ücret talebinin ise 8 milyon Euro olduğunu aktardı. Galatasaray yönetimi ise istenen ücretin yüksek olduğunu belirtip, İlkay için en fazla 4 milyon Euro verebileceklerini bildirdi.

Galatasaray yönetiminden İlkay Gündoğana: 4 milyon Euroyu kabul ediyorsan gel

TAKIM iÇi DENGELERE DiKKAT

Teknik direktör Okan Buruk, gerek tecrübesi gerekse çok yönlü bir oyuncu olması nedeniyle İlkay’ın transferini istiyor. Yönetim ise, takım içindeki dengeleri korumak adına İlkay’a 4 milyon Euro’dan fazla vermeyi düşünmüyor.

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Torreira’nın 4, Sara’nın 3.5, Lemina’nın ise 2.5 milyon Euro aldığına dikkat çeken yönetim, İlkay’ın indirim yapmasının şart olduğunu ifade ediyor.

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#Galatasaray#İlkay Gündoğan#Dursun Özbek

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