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GeriFutbol Galatasaray Yönetimi'nden başkan adayları için GS TV ve Youtube kararı! 500 bin TL bağış yaparlarsa...
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Futbol
Haber Giriş: 09.06.2021 - 15:22 | Son Güncelleme:

Galatasaray Yönetimi'nden başkan adayları için GS TV ve Youtube kararı! 500 bin TL bağış yaparlarsa...

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Galatasaray Yönetimi'nden başkan adayları için GS TV ve Youtube kararı! 500 bin TL bağış yaparlarsa...

Galatasaray Yönetimi, başkan adaylarından GS TV ve kulübün YouTube kanalında çıkmak istemeleri halinde 500 bin TL bağışta bulunmaları gerektiğini açıkladı.

İşte o açıklama...

"17 Kasım 2020 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı gereği, Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda yarışacak başkan adayları, kulübümüze 500 bin TL bağışta bulunmaları karşılığında Galatasaray Televizyonu’nda ve YouTube üzerinden adaylıklarıyla ilgili program yapabileceklerdir."

Başkan adaylarından Burak Elmas, bu durumu eleştiren bir paylaşım yaptı.

"Seçildiğimiz taktirde, kadim Galatasaray değerlerini her fırsatta paraya tahvil eden, yakışıksız zihniyete son vermek ilk görevimizdir. Galatasaray'ın yönetici koltukları da, mecraları da satışa çıkarılamaz, popülist söylemlere ve eylemlere alet edilemez."

Galatasaray Yönetiminden başkan adayları için GS TV ve Youtube kararı 500 bin TL bağış yaparlarsa...

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