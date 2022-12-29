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Galatasaray yönetiminden 18 milyon dolarlık destek!

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#Galatasaray#Erden Timur#Dursun Özbek
Galatasaray yönetiminden 18 milyon dolarlık destek
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2022 07:00

Başkan Dursun Özbek’in ‘Güçlü yönetim, güçlü Galatasaray’ hedefiyle 6 kişilik Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu’nda üye sayısını 12’ye çıkarması kısa sürede başarılı oldu. Sarı kırmızılıların 12 kişilik Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu lansman gecesi tükenen ve toplamda 1 milyar TL gelir elde edilen projeden tam 34 daire satın aldı.

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Başkan Dursun Özbek’in ‘Güçlü yönetim, güçlü Galatasaray’ hedefiyle 6 kişilik Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu’nda üye sayısını 12’ye çıkarması kısa sürede başarılı oldu. Sarı kırmızılıların 12 kişilik Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu lansman gecesi tükenen ve toplamda 1 milyar TL gelir elde edilen projeden tam 34 daire satın aldı.

Başkan Dursun Özbek’in ‘Güçlü yönetim, güçlü Galatasaray’ formülü tam sonuç verdi. Göreve geldikten sonra Sportif AŞ Yönetiminde bir ilke imza atan Dursun Özbek, ‘Güçlü Galatasaray’ düşüncesi ile futbolun yönetildiği kurulda üye sayısını 6’dan 12’ye çıkarmıştı. Özbek’in bu hamlesi de başarılı oldu. Nitekim sarı kırmızılı kulübün tam 1 milyar TL gelir kazandığı Leo Residences projesinde Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu’nun 18 milyon dolarlık katkı sağladığı ortaya çıktı.

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Son 4 daireyi Özbek bizzat aldı

G.Saray'ın amiral gemisi olan futbolun yeni yöneticileri de kulüp için elini cebine attı. Yeni göreve gelen Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyeleri, Leo Residences projesinden tam 34 daire satın aldı. Lansman gecesi son kalan 4 daireyi başkan Dursun Özbek’in satın alması alkış toplarken perde arkasında 12’li masanın Galatasaray’a büyük katkı sağladığı ortaya çıktı. Özellikle proje için yoğun mesai harcayan Erden Timur’un, tam 11 daire satın alarak Galatasaray’a büyük destek sağladığı ifade edildi.

6 idareci de 14 dairelik katkı verdi

Ortalama fiyatı 500 bin dolar olan dairelerden 2. başkan Metin Öztürk de 5 daire satın alarak projeye önemli katkı sağladı. Önceki dönemde de görev alan Nihat Kırmızı ile birlikte Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu’na yeni giren GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu, Mustafa Aktaş, Maruf Güneş, Fatih Demircan, Azeri Emil Imanov’un aralarında yer aldığı 6 idareci de toplam 14 daire satın aldı. Galatasaray’ın 12 kişilik Sportif A.Ş. yönetimi, lansman gecesi tükenen projeden 34 daire alarak elde edilen önemli gelirde katkı sahibi oldu.

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Galatasaray yönetiminden 18 milyon dolarlık destek

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#Galatasaray#Erden Timur#Dursun Özbek

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