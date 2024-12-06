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Galatasaray Yönetimi, antrenmanı tam kadro takip etti

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#GALATASARAY#Sivasspor#Dursun Özbek
Galatasaray Yönetimi, antrenmanı tam kadro takip etti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2024 14:38

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında pazar günü Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında pazar günü Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde bir bölümü basın mensuplarına açık olarak gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı ve daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular, top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Sivasspor maçının taktiği üzerinde duruldu.

Antrenmanı Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri ve Sportif A.Ş. yönetim kurulu üyeleri tam kadro takip etti.

Galatasaray, 7 Kasım'da yapacağı antrenmanın ardından Sivas'a hareket edecek.

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#GALATASARAY#Sivasspor#Dursun Özbek

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