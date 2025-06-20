Galatasaray yönetime mesaj gönderdi: Ayrılmak istiyorum!

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan ve 5. yıldızı takan Galatasaray gelecek sezonun transfer çalışmalarına erkenden başladı.

İLK TRANSFER LEROY SANE

Sarı-kırmızılılar yeni sezonun ilk transferi olarak Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Alman yıldız Leroy Sane ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Leroy Sane'nin ardından hücum hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray'da, yıldız oyuncudan sürpriz bir talep geldi.

MORATA'DAN AYRILIK TALEBİ

Nicolo Schira'nın haberine göre Galatasaray'da geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Alvaro Morata takımdan ayrılmak istiyor.

Haberin Devamı

2 TALİBİ VAR

Haberin detaylarında Serie A ekiplerinden Como ve LaLiga takımlarından Sevilla, 32 yaşındaki İspanyol golcüyü kadrosuna katmak için harekete geçtiği söylendi. Ayrıca haberde Como teknik direktörü Cesc Fabregas'ın, Morata'yı ikna etmek için görüştüğü belirtildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 16 resmi maça çıkan Alvaro Morata bu karşılaşmalarda 7 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı.