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Galatasaray yönetime mesaj gönderdi: Ayrılmak istiyorum!

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#Galatasaray Transferleri#Alvaro Morata Ayrılık#Transfer Haberleri
Galatasaray yönetime mesaj gönderdi: Ayrılmak istiyorum
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2025 09:19

Galatasaray, bir yandan gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak güçlü kadroyu kurmak için çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da takımdan ayrılacak oyuncular için değerlendirmelerde bulunuyor.

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Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan ve 5. yıldızı takan Galatasaray gelecek sezonun transfer çalışmalarına erkenden başladı.

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İLK TRANSFER LEROY SANE 

Sarı-kırmızılılar yeni sezonun ilk transferi olarak Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Alman yıldız Leroy Sane ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Leroy Sane'nin ardından hücum hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray'da, yıldız oyuncudan sürpriz bir talep geldi.

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Galatasaray yönetime mesaj gönderdi: Ayrılmak istiyorum

MORATA'DAN AYRILIK TALEBİ 

Nicolo Schira'nın haberine göre Galatasaray'da geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Alvaro Morata takımdan ayrılmak istiyor.

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Galatasaray yönetime mesaj gönderdi: Ayrılmak istiyorum

2 TALİBİ VAR 

Haberin detaylarında Serie A ekiplerinden Como ve LaLiga takımlarından Sevilla, 32 yaşındaki İspanyol golcüyü kadrosuna katmak için harekete geçtiği söylendi. Ayrıca haberde Como teknik direktörü Cesc Fabregas'ın, Morata'yı ikna etmek için görüştüğü belirtildi.

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PERFORMANSI 

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 16 resmi maça çıkan Alvaro Morata bu karşılaşmalarda 7 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı.

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#Galatasaray Transferleri#Alvaro Morata Ayrılık#Transfer Haberleri

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